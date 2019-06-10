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Общество

Для чего установили шлагбаум в поликлинике № 18 в Бишкеке, рассказали медики

В медицинском центре КГМА имени И.Ахунбаева 24.kg рассказали, для чего установили шлагбаум в поликлинике № 18.

Отмечается, что на первом этаже здания, расположенного по улице Тыныстанова, 1, находится не частный медцентр, а учебно-лечебно-научный медицинский центр медакадемии. Он является клинической базой вуза, где проходят обучение и практику студенты.

«Шлагбаум установлен для упорядочения потока машин, приезжающих как в медцентр, так и в ЦСМ № 18. До установки шлагбаума из-за хаотичности парковки не было места для заезда машин скорой помощи и экстренных больных. Для удобства посетителей пульты от шлагбаума находятся на въезде в медцентр у охранников и вахтеров», — пояснили в медцентре.

Бишкекчане неоднократно жаловались на неправильную парковку возле поликлиники № 18.
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