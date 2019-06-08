Реформа ДПС Кыргызстана. 505 гражданских хотят стать инспекторами

Завершился открытый конкурс по набору сотрудников во вновь образуемое управление патрульной службы милиции Бишкека. В ГУОБДД МВД Кыргызстана 24.kg рассказали, сколько человек подали заявления.

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Всего приняли 1 тысячу 291 анкету, из них 505 заявлений от гражданских лиц. Работать в патрульной службе изъявили желание 786 сотрудников различных подразделений МВД.

В новую патрульную службу набирают 871 сотрудника.

Все кандидаты должны сдать ОРТ, пройти медкомиссию и физподготовку. После прохождения испытаний их направят на трехмесячное обучение.

По прогнозам, новые инспекторы патрульной службы выйдут на дороги Бишкека в октябре 2019 года.