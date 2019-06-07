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Общество

Свыше 120 миллионов человек по всему миру испытывают острый голод

Фото © AP Photo/Jerome Delay. Сомалийская девушка. Архивное фото

Свыше 120 миллионов человек по всему миру испытывают острый голод, международные организации ставят целью искоренить его к 2030 году. Об этом в интервью РИА Новости заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

«Наша цель — положить конец голоду и недоеданию во всех его формах к 2030 году. Именно эту цель мы поставили перед собой в соответствии с Целью устойчивого развития (ЦУР). Но в мире 821 миллион человек по-прежнему голодают, причем 124 миллиона человек испытывают острый голод», — заявил Дэвид Бизли. 

Полученные в борьбе с голодом достижения отбрасываются назад, когда люди пытаются справиться с конфликтами и климатическими потрясениями.

Дэвид Бизли

«Затягиваются войны и разгораются новые конфликты — это наши самые большие проблемы. Мир и продовольственная безопасность, где у каждого достаточно еды, идут рука об руку — это единственный путь к нулевому голоду. Я все время говорю: первое, что нужно сделать мировым лидерам для решения проблемы голода, — это положить конец войнам», — заявил Дэвид Бизли.

В сентябре 2015 года на саммите в ООН принята повестка дня по ЦУР до 2030-го. Документ определяет 17 задач, которые должны быть выполнены в течение 15 лет. Главные цели — искоренение нищеты и голода. Также декларация предписывает обеспечение гендерного равенства и принятие срочных мер по борьбе с изменением климата.
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