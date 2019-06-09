10 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 3.00-12.00 — проспект Чуй, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61;
- 9.00-17.00 — улицы Шопокова, 37, Исанова, 24;
- 9.00-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Жаштык, Мыскал, Достук), отрезки улиц Л.Толстого, Панфилова, Фатьянова, Горького, Эгембердиева, К.Ташиева, Л.Кумача;
- 9.30-14.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улица Кадыр-Ата);
- 10.00-17.00 — жилмассивы «Кара-Жигач», «Алтын-Ордо», «Чалбай», «Келечек»;
- 12.00-15.00 — отрезки улиц Баетова, Осмонкула, переулки Урожайный, Аламединский;
- 14.00-18.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Орозбекова, переулок Майли-Сайский.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Горная Маевка, Кой-Таш, Кызыл-Берлик, Прохладное, Садовое (улица Карасуйская, переулок Медицинский), Кайырма (район объездной дороги), Кок-Джар (улицы Салкын, Майрам, Мехлесхоз, Кыял), Беш-Кунгей (улицы Ткачева, Сарбагыша, переулок Школьный), Васильевка (улицы Фрунзе, Шаршеналиева), Нижняя Ала-Арча (переулки Советский, Первомайский), жилмассивы «Учкун», «50 га», «Кырман»;
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Манас (улицы Дружбы, Ломоносова, Пушкина, Высоцкого, Спортивная, Радиоцентральная, Черемушки, Школьная), Учкун (улицы Осмонбека, Береговая, Пионерская), Национальное (улицы Московская, Садовая, Новая, Ключевая-1, Ключевая-2), Сокулук (улицы Садовая, Иссык-Кульская), город Шопоков (улицы Кирова, Западная, Победы, Восточная, Некрасова, Ново-Аларчинская);
- 10.00-17.00 — село Новопавловка (улицы Степная, Луговая, Корсаковых, Крупской, Колхозная, Комсомольская, Свердлова, Советская, Садовая, Ала-Арчинская, Лавровых, Ворошилова, Почтовая, Громова, Фрунзе, Школьная, Кара-Жигач, Кара-Буура, Проектируемая, Ынтымак, Дуйшембиева, Чон-Арык, Айколь, Манаса, Азия-Ордо, Эне-Сай, Кызыл-Кыя, Керме-Тоо, Гоголя, Алтын-Ордо, Учительская, Заводская, Гагарина, Строительная, Токтогула, Мира, жилмассив «Поле чудес»);
Московский РЭС
- 8.00-17.00 — села Александровка (улица Комсомольская, ущелье Ак-Суу, кошары), Беш-Орюк (улица Центральная), Ак-Башат (улица Бакира), Сретенка (кошары);
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — села Полтавка (улица Коминтерна), Алексеевка (улица Центральная);
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Советская, Фрунзе, Линейная, Эшпая), Киршелк, город Кант (улицы Абдраимова, Маликова).
3Ошская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Гульчо, Булолу, Будалык, Конур-Добо, Жошолу, Каблан-Кол, Корул, Алай, Уч-Добо, Сары-Таш, Сары-Могол, Талды-Суу, Чон-Алай, Кашка-Суу, Жекенди, Жазы, Жылалды, Кара-Таш, Жалпак-Таш.