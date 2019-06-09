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Общество

10 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

  • 3.00-12.00 — проспект Чуй, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61;
  • 9.00-17.00 — улицы Шопокова, 37, Исанова, 24;
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Жаштык, Мыскал, Достук), отрезки улиц Л.Толстого, Панфилова, Фатьянова, Горького, Эгембердиева, К.Ташиева, Л.Кумача;
  • 9.30-14.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улица Кадыр-Ата);
  • 10.00-17.00 — жилмассивы «Кара-Жигач», «Алтын-Ордо», «Чалбай», «Келечек»;
  • 12.00-15.00 — отрезки улиц Баетова, Осмонкула, переулки Урожайный, Аламединский;
  • 14.00-18.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Орозбекова, переулок Майли-Сайский.

2Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Горная Маевка, Кой-Таш, Кызыл-Берлик, Прохладное, Садовое (улица Карасуйская, переулок Медицинский), Кайырма (район объездной дороги), Кок-Джар (улицы Салкын, Майрам, Мехлесхоз, Кыял), Беш-Кунгей (улицы Ткачева, Сарбагыша, переулок Школьный), Васильевка (улицы Фрунзе, Шаршеналиева), Нижняя Ала-Арча (переулки Советский, Первомайский), жилмассивы «Учкун», «50 га», «Кырман»;

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Манас (улицы Дружбы, Ломоносова, Пушкина, Высоцкого, Спортивная, Радиоцентральная, Черемушки, Школьная), Учкун (улицы Осмонбека, Береговая, Пионерская), Национальное (улицы Московская, Садовая, Новая, Ключевая-1, Ключевая-2), Сокулук (улицы Садовая, Иссык-Кульская), город Шопоков (улицы Кирова, Западная, Победы, Восточная, Некрасова, Ново-Аларчинская);
  • 10.00-17.00 — село Новопавловка (улицы Степная, Луговая, Корсаковых, Крупской, Колхозная, Комсомольская, Свердлова, Советская, Садовая, Ала-Арчинская, Лавровых, Ворошилова, Почтовая, Громова, Фрунзе, Школьная, Кара-Жигач, Кара-Буура, Проектируемая, Ынтымак, Дуйшембиева, Чон-Арык, Айколь, Манаса, Азия-Ордо, Эне-Сай, Кызыл-Кыя, Керме-Тоо, Гоголя, Алтын-Ордо, Учительская, Заводская, Гагарина, Строительная, Токтогула, Мира, жилмассив «Поле чудес»);

Московский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Александровка (улица Комсомольская, ущелье Ак-Суу, кошары), Беш-Орюк (улица Центральная), Ак-Башат (улица Бакира), Сретенка (кошары);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Полтавка (улица Коминтерна), Алексеевка (улица Центральная);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Советская, Фрунзе, Линейная, Эшпая), Киршелк, город Кант (улицы Абдраимова, Маликова).

3Ошская область

  • 8.00-17.00 — сельские управы Гульчо, Булолу, Будалык, Конур-Добо, Жошолу, Каблан-Кол, Корул, Алай, Уч-Добо, Сары-Таш, Сары-Могол, Талды-Суу, Чон-Алай, Кашка-Суу, Жекенди, Жазы, Жылалды, Кара-Таш, Жалпак-Таш.
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