8 июня: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Чуйская область
Московский РЭС
- 9.00-17.00 – село Беловодское (улицы Ленина, 50 лет Киргизии, Победы, Комарова, Кычана Джакыпова, Фрунзе, Красноармейская, Зорге, Мира, Фучика, Молодежная, Токомбаева, Школьная).
2Ошская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Гульчо, Булолу, Будалык, Конур-Добо, Жошолу, Каблан-Кол, Корул, Алай, Уч-Добо, Сары-Таш, Сары-Могол, Талды-Суу, Чон-Алай, Кашка-Суу, Жекенди.