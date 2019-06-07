8 июня: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Чуйская область

Московский РЭС

9.00-17.00 – село Беловодское (улицы Ленина, 50 лет Киргизии, Победы, Комарова, Кычана Джакыпова, Фрунзе, Красноармейская, Зорге, Мира, Фучика, Молодежная, Токомбаева, Школьная).

2 Ошская область