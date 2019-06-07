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Общество

8 июня: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1Чуйская область

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 – село Беловодское (улицы Ленина, 50 лет Киргизии, Победы, Комарова, Кычана Джакыпова, Фрунзе, Красноармейская, Зорге, Мира, Фучика, Молодежная, Токомбаева, Школьная).

2Ошская область

  • 8.00-17.00 — сельские управы Гульчо, Булолу, Будалык, Конур-Добо, Жошолу, Каблан-Кол, Корул, Алай, Уч-Добо, Сары-Таш, Сары-Могол, Талды-Суу, Чон-Алай, Кашка-Суу, Жекенди.
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