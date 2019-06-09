Неделя-24. Засекреченная Токтогулка, конфликт в Ороке и громкие аресты

В Кыргызстане по разным уголовным делам продолжаются громкие аресты. В частности, задержан бывший заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата президента Кыргызстана Манас Арабаев. Его называли серым кардиналом судебной системы. По официальным данным, его задержали в рамках уголовного дела о земельном споре между гражданами Китая и Кыргызстана.

По нему же проходит бывший председатель Свердловского районного суда Эльвира Джаркеева. Ее обвинили в вынесении незаконного решения в деле о рейдерском захвате земельного участка. Позже фигурантами уголовного дела стали судьи Бишкекского городского и Верховного судов, оставившие в силе решение первой инстанции.

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Еще одним громким арестом стало задержание бывшего генерального прокурора Аиды Саляновой. Пока ее определили в СИЗО до 26 июня. Она проходит по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. В рамках его расследования задержали врачей и лаборанта, диагностировавших ему рак. Милиция также задержала экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева и бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова. Экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева и бывший спецпрокурор Майрамбек Акматалиев находятся под домашним арестом.

Праздник Орозо айт в Кыргызстане омрачился дракой подростков, которая едва не закончилась межнациональным конфликтом в селе Орок. Туда в срочном порядке перебросили усиленные отряды милиции. Во время беспорядков в селе Орок Сокулукского района пострадали около 15 домов, сгорел один сарай. Всего задержали 32 человека, но на следующее утро всех отпустили. По факту беспорядков возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Ситуацию в селе удалось нормализовать.

Фото 24.kg. Алмазбек Атамбаев на митинге против коррупции

В субботу в Бишкеке прошел митинг против коррупции, организованный СДПК. На нем экс-президент Кыргызстана Алмазбека Атамбаев раскритиковал нынешнего главу государства Сооронбая Жээнбекова, обвинив в политических гонениях и мнимой борьбе против коррупции. Кроме того, он заявил, что предвыборную кампанию спонсировал скандально известный Райымбек Матраимов, а ГКНБ превратился в угрозу национальной безопасности. По итогам митинга представители СДПК пригрозили Сооронбаю Жээнбековау досрочной отставкой.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Токтогулка под грифом «Секретно»

Фото Facebook Offroad Kyrgyzstan. Токтогульское водохранилище

С недавних пор информация о притоке воды в Токтогульское водохранилище стала закрытой. ОАО «Электрические станции», ранее публиковавшее данные о притоке и расходе воды, теперь ссылается на договор с Кыргызгидрометом, по которому цифры предоставляются только на платной основе. От того, сколько удастся накопить воды в Токтогулке, зависит прохождение отопительного сезона. Подробнее о том, что пытаются скрыть чиновники, в материале Юлии Костенко «Маловодный период Токтогулки. Почему чиновники засекретили информацию?».

Как Кыргызстан теряет миллионы

Нефтетрейдеры Кыргызстана бьют тревогу. Масштабы контрабанды топлива в стране достигли катастрофических. Причем страдают от этого не только добросовестный бизнес и бюджет, но и потребители, которым под видом бензина заливают топливо непонятного происхождения. Подробнее в материале Татьяны Кудрявцевой «Контрабанда ГСМ. Бедствие национального масштаба».

Удручающий лик кыргызского чиновника

Фото 24.kg. Полномочный представитель правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов

На неделе разгорелся скандал вокруг полномочного представителя правительства в Чуйской области. Туйгунаалы Абдраимов заявил журналисту, что не будет отвечать на вопросы, потому как ему не нравится ее внешний вид. Сотрудники СМИ возмутились отношением представителя власти к его прямым обязанностям информировать широкую общественность о самых важных событиях в стране и потребовали отставки полпреда. Как дальше развивалась ситуация в материале «Власть и СМИ. Хамство как образец кыргызского чиновника».

Журналисты требуют от премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева принять решение об отставке Туйгунаалы Абдраимова. Поводом стало поведение чиновника в селе Орок, где он нагрубил журналисту. Но это далеко не первый случай, когда чиновники грубят, хамят и отказываются давать комментарии журналистам. 24.kg вспомнило наиболее громкие случаи — «Когда крайний — журналист. Пятерка самых хамоватых чиновников Кыргызстана».

Англичанин, который учит кыргызстанцев пить вино

Фото из архива сомелье Стивена Маршала (слева)

Сомелье Стивен Маршал впервые приехал в Бишкек четыре года назад, из них полтора живет в городе. В столице Кыргызстана он открыл винный магазин и теперь прививает бишкекчанам культуру распития благородного напитка. Об этом и не только сомелье рассказал в интервью 24.kg.

Работа в поле вместо детства

В Кыргызстане 26,7 процента детей в возрасте 5-17 лет привлекают к детскому труду. Мальчики трудятся чаще, чем девочки. Самый высокий показатель детского труда в Нарынской области (40,5 процента), а самый низкий — в Бишкеке (7,3 процента) и Оше (6,1 процента). Большинство (более 90 процентов) заняты в сельском хозяйстве. Подробнее о проблеме в материале Анастасии Бенгард «Детский труд. Маленьких кыргызстанцев эксплуатируют собственные родители».

Красота Кыргызстана. Фотовзгляд читателей

Фото Евгения. Птицы и радуга

Наши авторы часто удивляют не только тем, какие фотографии и где они их делают, но и тем, как они могут из вроде бы обыденного сделать нечто большее. В этом можете убедиться, посмотрев очередной выпуск «Мгновения жизни. Птицы, летящие сквозь радугу, и перевал Тоо-Ашуу».

Загореть и не заболеть

Лето в Кыргызстане вступает в свои права, и на улице становится все жарче. Мы поговорили со специалистами Республиканского центра укрепления здоровья о том, как пережить летнюю жару без ущерба для здоровья. А еще узнали у косметолога, действительно ли крема с пометкой SPF — панацея от всех летних бед. Подробнее в материале «Почему важно защищать себя от солнца в городе. 15 ответов на важные вопросы».

О тех, кому правила не писаны

Видео читателя 24.kg. Один из способов парковки в Бишкеке

Жители Бишкека и других городов республики по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Но зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».