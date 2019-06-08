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Общество

В Бишкеке 12-этажку по улице Юнусалиева строят без разрешительных документов

В Бишкеке 12-этажку по улице Юнусалиева строят без разрешительных документов. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.

Внеплановая проверка показала, что 12-этажный жилой дом с нежилыми помещениями и подземным автопаркингом по улице Юнусалиева, 139 строится без разрешительной и проектной документации. Заказчиком и подрядчиком является ОсОО «Имарат прогресс». В базе данных Министерства юстиции учредителем и руководителем компании указан Кубанычбек Дюшебаев.

Строительно-монтажные работы приостановили. До 10 июня компания должна представить документы на строительство объекта.

В ОАО «Северэлектро» и ПЭУ «Бишкекводоканал» направлены требования отключить подачу воды и электричества.
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