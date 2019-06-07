23:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В регионах Кыргызстана не хватает 1,1 тысячи врачей

В регионах Кыргызстана не хватает 1 тысячи 100 врачей. Об этом сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения.

По его данным, сегодня в Кыргызской государственной медицинской академии в Бишкеке прошла «Ярмарка вакансий» — встреча с выпускниками ординатуры 2019 года. «Цель мероприятия — привлечение молодых медицинских специалистов в регионы», — отметили в пресс-центре.

В ходе встречи министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев отметил большую роль местных государственных администраций и местных самоуправлений в обеспечении молодых специалистов социальным пакетом, что является важным для привлечения выпускников в регионы.

В 2019 году в КГМА заканчивают обучение 645 человек (в том числе 130 человек по бюджетной форме обучения). В 2018-м комиссия Минздрава направила в регионы 133 выпускника.

В ведомстве добавили, что на 1 апреля 2019 года потребность во врачебных кадрах в регионах составила 1 тысячу 110 человек: в Баткенской области требуется 88 специалистов, в Джалал-Абадской — 187, в Ошской — 193, в Нарынской — 130, в Таласской — 157, в Иссык-Кульской — 172, в Чуйской — 183.
Ссылка:
просмотров: 144
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане планируют запустить портал пациента
В Кыргызстане врач торговала неизвестными таблетками для прерывания беременности
Смерть в расцвете сил и лет. Почему пора переходить к здоровому образу жизни
Врачи призывают кыргызстанцев проверить артериальное давление
Дорогой внедорожник вернули на баланс автобазы Минздрава
Минздрав КР: опасные симптомы тяжелой кадровой болезни
Электронные рецепты запустят в 2019 году в трех пилотных районах Кыргызстана
В Минздраве рассказали, для кого купили дорогие внедорожники
Внештатный анестезиолог Минздрава уволилась, не проработав ни дня
Минздрав Кыргызстана закупил услуги по гемодиализу по завышенной цене
Популярные новости
Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Аиду Салянову задержали Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Аиду Салянову задержали
Дата Орозо айта не&nbsp;изменится Дата Орозо айта не изменится
Азиз Батукаев дал интервью об&nbsp;Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем Азиз Батукаев дал интервью об Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем
Беспорядки в&nbsp;Ороке. Задержан местный депутат Кылыч Боркоев Беспорядки в Ороке. Задержан местный депутат Кылыч Боркоев
Бизнес
Тариф &laquo;Переходи на&nbsp;О! 30&nbsp;дней&raquo; стал еще лучше! Тариф «Переходи на О! 30 дней» стал еще лучше!
Итоги благотворительного марафона &laquo;Великая Победа!&raquo; Итоги благотворительного марафона «Великая Победа!»
В&nbsp;&laquo;Яндекс.Такси&raquo; появилась возможность создать аккаунты для бизнеса и&nbsp;семьи В «Яндекс.Такси» появилась возможность создать аккаунты для бизнеса и семьи
Открылся новый рейс Алматы&nbsp;&mdash; Ош&nbsp;&mdash; Алматы Открылся новый рейс Алматы — Ош — Алматы