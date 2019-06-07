В регионах Кыргызстана не хватает 1,1 тысячи врачей

В регионах Кыргызстана не хватает 1 тысячи 100 врачей. Об этом сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения.

По его данным, сегодня в Кыргызской государственной медицинской академии в Бишкеке прошла «Ярмарка вакансий» — встреча с выпускниками ординатуры 2019 года. «Цель мероприятия — привлечение молодых медицинских специалистов в регионы», — отметили в пресс-центре.

В ходе встречи министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев отметил большую роль местных государственных администраций и местных самоуправлений в обеспечении молодых специалистов социальным пакетом, что является важным для привлечения выпускников в регионы.

В 2019 году в КГМА заканчивают обучение 645 человек (в том числе 130 человек по бюджетной форме обучения). В 2018-м комиссия Минздрава направила в регионы 133 выпускника.

В ведомстве добавили, что на 1 апреля 2019 года потребность во врачебных кадрах в регионах составила 1 тысячу 110 человек: в Баткенской области требуется 88 специалистов, в Джалал-Абадской — 187, в Ошской — 193, в Нарынской — 130, в Таласской — 157, в Иссык-Кульской — 172, в Чуйской — 183.