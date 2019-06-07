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Общество

Маловодный период. В Кыргызгидромете рассказали о приточности реки Нарын

В Кыргызгидромете 24.kg рассказали о приточности реки Нарын.

Кыргызгидромет выпускает два предварительных и один основной прогноз притока воды в Токтогульское водохранилище. Суммарное снегонакопление с 1 октября 2018 года по 31 марта 2019-го на большинстве водосбросов было в пределах и ниже нормы (53-107 процентов). По сравнению с прошлыми годами выпало значительно меньше осадков.

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Согласно прогнозу, приток в Токтогульское водохранилище ожидается 420-620 кубометров в секунду, что составляет 86 процентов от среднемноголетнего значения.

Для Токтогульского водохранилища значение имеет приток воды в вегетационный период (апрель  сентябрь), когда происходит наполнение к отопительному периоду.

В Кыргызгидромете отметили, что информация о приточности передается ОАО «Электрические станции», но она не имеет статуса секретности.

Напомним, «Электрические станции» отказались предоставлять информацию о приточности и накоплении воды в Токтогулке, ссылаясь на договор с Кыргызгидрометом.
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