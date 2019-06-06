7 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-12.00 — отрезки улиц Суюмбаева, Ереванской, проспекта Чуй, жилмассив «Достук»;

9.00-15.00 — отрезки проспекта Айтматова, улицы Таш-Кумырской, жилмассив «Алтын-Ордо»;

9.00-17.00 — микрорайон «Учкун», 15, 16, 19-23, 24а, 24б, жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Т.Фрунзе, Ахунбаева, Гагарина, Кырк-Кыз, Огуз Ата, Кербез, Таттыбубу, Арабаева, Алты-Бакан, Омуракунова, Курманджан Датки, Ийгилик, Саманчынын жолу), «Колмо» (улицы Жаштык, Мыскал, Достук), улица Боконбаева, 149;

9.30-18.00 — жилмассив «Арча Бешик» (улицы Кара-Коо, Баба-Ата, Садырбаева, Абдрахманова, Мин-Куш);

10.30-16.00 — отрезок улицы Токтоналиева;

10.00-15.00 — Республиканский центр наркологии;

10.00-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Оберон, Нарын, Жайылган);

12.00-16.00 — отрезки улиц Усенбаева, Шопокова, Боконбаева.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Васильевка (улица Фрунзе, 69), Пригородное (жилмассив «Ынтымак»), Виноградное (улицы Пушкина, Чернышевского, Советская, Ленина), Беш-Кунгей (улицы Сарбагыш, Таранчиева, Ткачева), Учкун (жилмассивы «Кырман», «50 га», «20 га»), Нижняя Ала-Арча (улица Первомайская, переулок Советский), Кок-Джар (улица Уметалиева), Садовое (улица Гидровская), Аламедин (район ГЭС-3, улицы Зеленая, Пушкина, Пролетарская, Гэсовская), Восток (улицы Энгельса, Карла Маркса, Ленина, Тельмана), научная станция «Ивтан»;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Чат-Куль (улицы Украинская, Почтовая, Ленина), Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Токтогула, Пионерская, Советская, Пограничная, Ала-Арчинская, Кирова, Полярная, Северная), Сокулук (улицы Фрунзе, Советская, Достук, Калинина, 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Степная, Белинского, Полярная, Садовая, переулок Новооктябрьский), Восточное (улицы Дружбы, Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, Зеленая, Северная, Садовая, Бакинская, Лесхоз, 20-й хутор, Свободы, Пионерская, Шопокова), Романовка (улицы Забайкальская, Южная, Восточная, Фрунзе), город Шопоков (улицы Дружбы, Футбольная, Мира);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Западная, Фрунзе, Ключевая, Комсомольская от Мамайской до Масанчина), Ак-Соок (улицы Луговая, Фрунзе), Ак-Башат (улица Комсомольская);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Коммунистическая, 5, 13, 17, 19; отрезки улиц Горной, Шопокова, Кожомбердиева, Труда, Шевченко, Дружбы, Калинина, Горького), село Полтавка (улица Коминтерна);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Строительная, Мичурина, Разакова, Атая, Кирова), город Кант (1-й микрорайон, 9-11,16);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села имени Чапаева, Кегети.

3 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — село Жаны-Арык, город Каракол (улица Кыдыр аке).

4 Баткенская область

8.00-17.00 — город Кызыл-Кыя, сельская управа Ынтымак.

5 Ошская область