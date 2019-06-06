В Кыргызстане введут временные водительские удостоверения. Об этом на встрече с президентом сообщил председатель ГРС Алмаз Мамбетов.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства, ГРС готовится к процессу перехода к водительским удостоверениям нового образца. Будут введены водительские права нового образца с повышенной степенью защиты.

«Они будут в два раза дешевле. Этим занималась частная компания, теперь проект будет реализовывать ГРС», — сказал Алмаз Мамбетов.

Он добавил, что на время внедрения новых водительских прав, будут введены временные водительские удостоверения для тех, кто впервые или вновь получает документ.

Ранее чиновники ГРС обещали весной 2019-го начать выдачу новых водительских прав.