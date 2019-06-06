Минздрав создал комиссию для проверки деятельности детского отделения онкологии

После депутатской проверки Минздрав создал свою комиссию для изучения деятельности детского отделения Национального центра онкогематологии (НЦОГ).

Как сообщили 24.kg в ведомстве, в состав вошло 12 специалистов, первое заседание уже проведено. Поскольку объем депутатской справки большой, работы предстоит много. Результаты комиссии будут представлены не ранее середины июля.

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Рабочая группа парламентского комитета ранее выявила нарушения, допущенные в деятельности детского отделения. Одно из них — незаконное применение исследовательского клинического протокола «Москва-Берлин» для лечения острого лимфобластного лейкоза. «Из 30 детей, которые лечились по этому протоколу, в живых остались только пятеро, и то под вопросом. Остальные все умерли», — заявила депутат Евгения Строкова.

Ее высказываниями возмутились родители больных детей. «Наши дети живы и здоровы, играют со сверстниками. Доказательством этому служат успехи наших детей, которые в августе 2018-го участвовали во «Всемирных детских играх победителей» в Москве. Сколько раз Евгения Строкова посетила детское отделение онкологии? Сколько раз она спрашивала у родителей об истинном положении дел? Мы требуем, чтобы она прекратила говорить о наших детях недостоверные слова», — говорится в обращении родителей, адресованном министру здравоохранения и профильному комитету парламента.

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«Если есть нарушения, пусть наказывают виноватых, но если врачи успешно лечат по этому протоколу, почему идут постоянные нападки и проверки? Зачем дергают врачей и не дают им лечить, постоянно отвлекают комиссиями? Отделение переполненное, деток очень много, заведующая работает и в праздники, и в выходные. Врачи очень трепетно относятся к своей работе», — сказала 24.kg одна из мам, подписавших обращение, Елена Воробьева.