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Общество

Афиша Бишкека на выходные: выставки, мастер-классы, концерты

Театр

8 июня. Криминальная трагикомедия «Восемь»

Восемь женщин и один мужчина в усадьбе, отрезанной от внешнего мира, посреди непогоды и пурги. Неожиданно хозяина дома находят мертвым в собственной спальне... Кто же из восьми убийца? Кто же виноват в случившемся? Ведь никого, кроме восьми, здесь не было.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

9 июня. Комедия «Брак на грани»

Вспоминая и проигрывая на публике свою многолетнюю семейную жизнь, герои невольно задаются вечными вопросами жизни, пытаясь вернуть давно утраченный смысл таким понятиям, как счастье, любовь, семья. Комический эффект от всего происходящего усилен в спектакле приемом «театр в театре», а зрители становятся непосредственными свидетелями на процессе по «делу о супружеской неверности».

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

8 июня. Музыкальный Эркиндик

В очередной раз музыканты-энтузиасты собираются вместе, чтобы подарить радость и хорошие эмоции окружающим. Цель — позитивно влиять на общество, на среду и обстановку города через музыку и искусство.

Парк Победы имени Д.Асанова, 18.00-23.00.

8 июня. Соревнования по автозвуку

В программе состязания на звуковое давление и громкость по нескольким классам. Вас ждут увлекательные конкурсы, призы и подарки.

Село Кара-Жигач, 12.00.

9 июня. Концерт Сосо Павлиашвили (Россия)

Сосо Павлиашвили — популярный грузинский и российский певец и актер. Зрители услышат такие хиты, как «Радовать», «Я и ты», «Помолимся за родителей», а также новые песни.

Дворец спорта имени Кожомкула, 18.00.

9 июня. Вечеринка «Игра за престол... продолжается»

Будут самые каверзные вопросы, увлекательные задания на смекалку для тебя и специальный квест для твоей команды. Также будут фотозоны, welcome-drink и угощение в подарок, сувенирная лавка.

Ресто-бар Steinbrau, 17.00-22.00.

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9 июня. Green Talks  2019

Получите интересную информацию о философии жизни в гармонии с природой и насладитесь красивой музыкой под открытым небом. В программе также мастер-классы и экоярмарка.

Парк Победы имени Д.Асанова, 17.30-19.30.

9 июня. LalaConf

LalaConf — бизнес-событие № 1 для предпринимателей. Соберутся 700 основателей бизнеса с Украины, из России, Казахстана, Кыргызстана и Азербайджана, чтобы обменяться опытом и получить уникальный нетворкинг. Подробнее

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т.Абдумомунова.

8-9 июня. Гастроли «Интерцирка»

В программе примут участие циркачи из различных стран мира. В программе жонглеры, дрессированные животные, гимнасты, веселые клоуны.

Кыргызский государственный цирк имени А.Изибаева, 16.00.

Выставки, ярмарки

24 мая — 30 июля. Выставка «Ретроспектива. Эпоха социализма»

Экспозиция позволит посетителям оценить и взглянуть по-новому на произведения художников советского периода, на их творческую индивидуальность, которые выделялись своим реалистическим словом и колористическим импрессионистическим письмом, обладали разными жанрами в живописи в сочетании с национальными чертами и характером.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

1 июня — 1 июля. Выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»

Литейная мастерская «Дубровин» основана в 2005 году отцом и сыном Юрием и Иваном Дубровиными. Сегодня это большой комбинат, где создаются монументы и произведения художественного литья всей России, ближнего и дальнего зарубежья. Подробнее

Галерея ресторана Frunze.

9 июня. Социальная ярмарка

Вы сможете приобрести аксессуары, украшения из кожи, изделия из войлока, экосумки и многое другое. Часть вырученных средств пойдет женщинам на борьбу с раком.

Sierra Coffee, 12.00-18.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

8 июня. Лекция «Ранняя диагностика, скриннинг и профилактика женской половой сферы»

Запускается цикл лекций опытнейших врачей по вопросам здоровья. На этот раз встречу проведет врач высшей категории Зарема Измайлова. Регистрация по телефону 0770700052.

Jade Gift school, 14.00.

8 июня. Гончарный мастер-класс

Вы сможете не просто погончарить, а создать нечто функциональное, яркое и авторское. После обжигов вы заберете изделия домой.

Студия Toiart Design, 13.30.

8 июня. Игра «Арена»

«Арена» — это место, где вы не только научитесь говорить, но также логически рассуждать и убеждать своих оппонентов. Это сочетание тренинга и игры.

Time-cafe Open Place, 17.00.

8 июня. Мастер-класс по живописи

Мастер-класс проведет художница Джоэлин Жарретт Вибург из США. Материал входит в стоимость. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М», 12.00.

9 июня. Вечер импровизации

Благодаря ему вы сможете освоить навыки актерского мастерства, основы драматургии, а также разрушите внутренние барьеры (скованность, неуверенность).

ololo art studio, 18.00.

Для детей

8 июня. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

8 июня. Мастер-класс по лепке из пластилина

Лепка отлично развивает моторику, терпение, фантазию, усидчивость, абстрактное мышление, логику и даже речь. Если вашему ребенку уже есть полтора года, то можете приступать к обучению. Тренер — 11-летний Эмирхан Базаркулов, который увлекается этим видом искусства с пяти лет.

ololo art studio, 12.00.

8 июня. Сказка «Красавица и чудовище»

Волшебное представление по мотивам известной русской сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек».

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

9 июня. Сказка «Иван да Марья»

Спектакль перенесет юных зрителей в неведомое царство-государство, которым правил умный и рассудительный князь. Но однажды пришла на землю русскую беда: прилетело идолище заморское и сказало, что все деревни и города уничтожит, если дань ему платить не станут.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

9 июня. Спектакль «Маша + Миша» и «Шайыр достор»

«Маша + Миша» — эта история известна всем. Забавные приключения, которые произошли в жизни любознательной и неугомонной девочки Маши, а также доброго медведя Миши, не оставят ребят равнодушными.

«Шайыр достор» («Веселые друзья») — история о друзьях: мальчике Бакыте, щенке и котенке.

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00.
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