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Общество

В Бишкеке упростили систему подключения к водоснабжению и канализации

Бишкекводоканал перешел на электронный формат выдачи техусловий на подключение к городским водопроводным сетям и канализации. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, электронную систему ввели для ускорения процесса выдачи техусловий и исключения контакта заявителя с исполнителем, занимающимся оформлением и выдачей документов.

«Необходимость проведения такой реформы вызвана интересами клиентов. Новая система упрощает доступ граждан к получению документов, регламентирующих подключение к городским сетям водопровода и канализации объектов различного назначения», — отметили в мэрии.
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