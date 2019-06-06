В Бишкеке упростили систему подключения к водоснабжению и канализации

Бишкекводоканал перешел на электронный формат выдачи техусловий на подключение к городским водопроводным сетям и канализации. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, электронную систему ввели для ускорения процесса выдачи техусловий и исключения контакта заявителя с исполнителем, занимающимся оформлением и выдачей документов.

«Необходимость проведения такой реформы вызвана интересами клиентов. Новая система упрощает доступ граждан к получению документов, регламентирующих подключение к городским сетям водопровода и канализации объектов различного назначения», — отметили в мэрии.