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Общество

Афиша Бишкека на неделю: выставки, кинопремьеры, концерты

1 июня — 1 июля. Выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»

Литейная мастерская «Дубровин» основана в 2005 году отцом и сыном Юрием и Иваном Дубровиными. Сегодня это большой комбинат, где создаются монументы и произведения художественного литья всей России, ближнего и дальнего зарубежья. Подробнее

Галерея ресторана Frunze.

24 мая — 30 июля. Выставка «Ретроспектива. Эпоха социализма»

Экспозиция позволит посетителям оценить и взглянуть по-новому на произведения художников советского периода, их творческую индивидуальность, которые выделялись своими реалистическим словом и колористическим импрессионистическим письмом, обладали разными жанрами в живописи в сочетании с национальными чертами и характером.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

23 мая — 23 июня. Выставка «Белая роза»

Проект оренбургского благотворительного фонда «Евразия» и мюнхенского фонда «Белая роза» посвящен подвигу героя-антифашиста, участника студенческого сопротивления нацизму в Германии, святого русского православия Александра Шмореля и его товарищей по борьбе.

Национальная библиотека Кыргызстана.

11 июня. Лекция «Касиет. Классификация, виды и уровни»

Что такое касиет, в чем проявляется или кому даруется, узнаете на очередной лекции кыргызоведения.

Этнокомплекс «Супара», 19.00.

11 июня. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать об истории искусства и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии ребята создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

13 июня. Кинопремьеры

«Ма» (ужасы). Все знают, что у Ма самые крутые вечеринки в городе. Здесь всегда громкая музыка и алкоголь льется рекой. В этом доме нет никаких ограничений, кроме одного: никогда не заходи в ее комнату. Добро пожаловать к Ма.

«Люди в черном: интернэшнл» (фантастика). Люди в черном, тайная организация на страже покоя и безопасности Земли, уже не раз защищали нас от нападения отбросов Вселенной. На этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, которой агентам предстоит противостоять, — шпион в их рядах.

«Битва за Землю» (фантастика). Мы всегда знали, что не одни в этом мире. Мы отправляли сигналы в надежде получить ответ. И нас услышали. За считаные часы пришельцы захватили Землю и установили свое правительство. Большой инопланетный брат следит за каждым, его дроны-охотники днем и ночью патрулируют улицы новой Земли. Мы — последние, те, у кого нет имени, невидимые для системы.

14 июня. Концерт HammAli & Navai

HammAli & Navai — творческий тандем, авторы таких хитов, как «Пустите меня на танцпол», «Ноты», «Хочешь, я к тебе приеду», «Цветок», «Девочка-война», и альбома «JANAVI: Аутомия».

«Асанбай-центр», 19.00.

14 июня. Комедия «Дураки»

Американский драматург Нил Саймон нарисовал удивительный мир, где вымысел сливается с реальностью. Спектакль «Дураки» — пластическая метафора по одноименной пьесе: то ли неправдоподобная история, то ли философская притча. Легкая, светлая, иногда ироничная и смешная до слез история. Однако она ставит перед нами важнейший вопрос.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 19.00.
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