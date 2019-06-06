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Общество

ГКНБ обнаружил канал по изготовлению поддельных паспортов Кыргызстана

ГКНБ обнаружил канал по изготовлению поддельных паспортов Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

В рамках проведенных оперативно-разыскных мероприятий при незаконном пересечении государственной границы КР через КПП «Манас-аэропорт» и попытке вылета в Стамбул задержан гражданин одной из соседних стран 29-летний Ю.М. с поддельным паспортом КР на имя Ислама Кодирова.

В ходе проверки установлено, что фактическим владельцем паспорта с указанной серией является гражданин КР житель Ошской области А.у.Б. , 2003 года рождения.

Одновременно в зале ожидания аэропорта «Манас» задержан организатор данной преступной группировки А.С., у которого обнаружен еще один фиктивный паспорт КР, выданный на имя Пайзулло Насырова, 1987 года рождения.

По данным ГКНБ, он организовал устойчивый канал по изготовлению и сбыту поддельных паспортов КР для иностранных граждан. Изготовленные документы могли использоваться в целях переправки рекрутов международной террористической организации в зону боевых действий.

Во время санкционированного обыска по месту жительства А.С. обнаружен и изъят фиктивный паспорт КР на имя Сухроба Рустамова, 1987 года рождения.
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