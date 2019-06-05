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Общество

Командование базы «Кант» поздравило кыргызстанцев с Орозо айтом на кыргызском

Командование авиабазы «Кант» поздравило кыргызстанцев с Орозо айтом на государственном языке. Поздравление выложено на официальной странице авиабазы в Facebook.

Напомним, что в Кыргызстане Орозо айт отмечают сегодня.

Орозо айт знаменует собой завершение 30-дневного мусульманского поста  Рамазан. От рассвета до заката правоверные держали пост. Отказ от еды и питья, и особенно в жаркие дни, дает мусульманам шанс продемонстрировать силу своей веры. Предполагается, что в эти дни верующий строже соблюдает и чистоту внутреннюю, избавляется от мыслей и действий, оскверняющих человека. Пост тех, чьи дела и мысли нечисты, не учтется.

В день Орозо айта мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, надевают лучшую одежду, накрывают богатые столы, приглашают гостей.
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