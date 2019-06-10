В Бишкеке 10 июня дожди. День увеличился до 15 часов 16 минут. Воздух прогреется до +23 градусов.
Отключение газа, света, воды
- 3.00-12.00 — проспект Чуй, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61;
- 9.00-17.00 — улицы Шопокова, 37, Исанова, 24;
- 9.00-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Жаштык, Мыскал, Достук), отрезки улиц Л.Толстого, Панфилова, Фатьянова, Горького, Эгембердиева, К.Ташиева, Л.Кумача;
- 9.30-14.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улица Кадыр-Ата);
- 10.00-17.00 — жилмассивы «Кара-Жигач», «Алтын-Ордо», «Чалбай», «Келечек»;
- 12.00-15.00 — отрезки улиц Баетова, Осмонкула, переулки Урожайный, Аламединский;
- 14.00-18.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Орозбекова, переулок Майли-Сайский.
- до 14 июня газа не будет в районе, ограниченном улицами Л.Толстого, Кирова, БЧК и рекой Ала-Арчой.
- до 14 июня в связи с проводимыми ОсОО «Газпром Кыргызстан» ремонтно-восстановительными работами горячей воды не будет по адресам: детский сад № 110; улицы П.Лумумбы, 48-110; Кустанайская, 38, 40; Астраханская, 33; Нарвская; Профсоюзная; Сельповская; проспект Жибек Жолу, 625, переулок Красноводский, 1а.
Памятные даты
Начало ошских событий на юге Кыргызстана
10 июня 2010 года — трагическая дата в истории современного Кыргызстана. По данным ООН, жертвами конфликта стали более одного миллиона человек.
В 22.00 произошло столкновение близ казино, которое разожгло волнения. Власти были не в состоянии сдержать толпу. 11 июня в 2.00 временное правительство объявило чрезвычайное положение и ввело комендантский час. Ситуация стабилизировалась рано утром 15 июня.
В отчете Национальной комиссии по всестороннему изучению причин, последствий и выработке рекомендаций по трагическим событиям даны такие сведения: на 10 декабря 2010 года в Оше, Ошской и Джалал-Абадской областях обнаружено 426 трупов, погибли 10 работников МВД, убит один офицер.
Люди, которые меняли мир
Родился акын Тоголок Молдо
В 1860 году в местности Куртка Нарынсой области родился великий акын Тоголок Молдо (Байымбет Абдырахманов). Слагать стихи и записывать их Тоголок Молдо начал с 14 лет. Его многогранное творчество питали живительные соки двух могучих источников: кыргызского фольклора и передовой прогрессивной дореволюционной письменной литературы Востока, издававшейся на татарском и казахском языках. Преломив это в своем творчестве, Тоголок Молдо стал подлинным новатором в кыргызской поэзии.
Знаток фольклора, Тоголок Молдо известен и как исполнитель эпоса «Манас». Впоследствии он записал вторую часть трилогии — «Семетей». Им записаны образцы вариантов кыргызских эпосов «Шырдакбек», «Джаныл-Мырза», «Мендирман».
Он собрал большое количество различных преданий, легенд, пословиц, поговорок.
В Бишкеке установлен памятник Тоголоку Молдо, его имя присвоено селам, школам, колхозам и совхозам, улицам городов КР. Портрет Тоголока Молдо на купюре в 20 сомов.
Родился народный артист СССР Петр Шубин
Родился 10 июня 1894 года в деревне Ташла Троицкого района Оренбургской губернии.
В 1928 году Советом профсоюзов республики молодой музыкант приглашен в Киргизию. С этого времени начинается отсчет его неустанных забот о развитии кыргызского профессионального искусства. В течение пяти лет Шубин преподает музыкально-теоретические предметы, готовя к практической деятельности национальные кадры музыкантов. В 1935 году он возглавил музыкально-драматический театр. Вместе с Абдыласом Малдыбаевым Петр Шубин создал музыку к драме «Карачач».
Петр Шубин является создателем и руководителем первого самодеятельного хорового коллектива и первого оркестра народных инструментов в республике. Наряду с обработками и переложениями народных песен и мелодий композитор создавал оригинальные песни на тексты кыргызских поэтов.
Правительство присвоило музыкальной школе столицы имя Петра Шубина.
Умер писатель Чингиз Айтматов
В 2008 году в клинике Нюрнберга (Германия) скончался кыргызский писатель Чингиз Айтматов. Похоронен он 14 июня в историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит» в пригороде Бишкека.
Чингиз Айтматов еще при жизни стал классиком мировой литературы. Писал на русском и кыргызском, его произведения переведены больше чем на 150 языков.
Если вы еще не были в Доме-музее Чингиза Айтматова, обязательно туда сходите сегодня.
У кого намечается той
Алмазбек Мирзалиев
Куда сходить
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
- республиканский шахматный фестиваль «Бишкекское лето»;
- чемпионат Азии по армрестлингу.