В Бишкеке 10 июня дожди. День увеличился до 15 часов 16 минут. Воздух прогреется до +23 градусов.

Отключение газа, света, воды

3.00-12.00 — проспект Чуй, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61;

9.00-17.00 — улицы Шопокова, 37, Исанова, 24;

9.00-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Жаштык, Мыскал, Достук), отрезки улиц Л.Толстого, Панфилова, Фатьянова, Горького, Эгембердиева, К.Ташиева, Л.Кумача;

9.30-14.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улица Кадыр-Ата);

10.00-17.00 — жилмассивы «Кара-Жигач», «Алтын-Ордо», «Чалбай», «Келечек»;

12.00-15.00 — отрезки улиц Баетова, Осмонкула, переулки Урожайный, Аламединский;

14.00-18.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Орозбекова, переулок Майли-Сайский.

до 14 июня газа не будет в районе, ограниченном улицами Л.Толстого, Кирова, БЧК и рекой Ала-Арчой.

до 14 июня в связи с проводимыми ОсОО «Газпром Кыргызстан» ремонтно-восстановительными работами горячей воды не будет по адресам: детский сад № 110; улицы П.Лумумбы, 48-110; Кустанайская, 38, 40; Астраханская, 33; Нарвская; Профсоюзная; Сельповская; проспект Жибек Жолу, 625, переулок Красноводский, 1а.

Памятные даты

Начало ошских событий на юге Кыргызстана

Фото из интернета. Ошские события 2010 года

10 июня 2010 года — трагическая дата в истории современного Кыргызстана. По данным ООН, жертвами конфликта стали более одного миллиона человек.

В 22.00 произошло столкновение близ казино, которое разожгло волнения. Власти были не в состоянии сдержать толпу. 11 июня в 2.00 временное правительство объявило чрезвычайное положение и ввело комендантский час. Ситуация стабилизировалась рано утром 15 июня.

В отчете Национальной комиссии по всестороннему изучению причин, последствий и выработке рекомендаций по трагическим событиям даны такие сведения: на 10 декабря 2010 года в Оше, Ошской и Джалал-Абадской областях обнаружено 426 трупов, погибли 10 работников МВД, убит один офицер.

Люди, которые меняли мир

Родился акын Тоголок Молдо

Фото из интернета. Почтовая марка с изображением Тоголока Молдо

В 1860 году в местности Куртка Нарынсой области родился великий акын Тоголок Молдо (Байымбет Абдырахманов). Слагать стихи и записывать их Тоголок Молдо начал с 14 лет. Его многогранное творчество питали живительные соки двух могучих источников: кыргызского фольклора и передовой прогрессивной дореволюционной письменной литературы Востока, издававшейся на татарском и казахском языках. Преломив это в своем творчестве, Тоголок Молдо стал подлинным новатором в кыргызской поэзии.

Знаток фольклора, Тоголок Молдо известен и как исполнитель эпоса «Манас». Впоследствии он записал вторую часть трилогии — «Семетей». Им записаны образцы вариантов кыргызских эпосов «Шырдакбек», «Джаныл-Мырза», «Мендирман».

Он собрал большое количество различных преданий, легенд, пословиц, поговорок.

Умер 4 января 1942 года.

В Бишкеке установлен памятник Тоголоку Молдо, его имя присвоено селам, школам, колхозам и совхозам, улицам городов КР. Портрет Тоголока Молдо на купюре в 20 сомов.

Родился народный артист СССР Петр Шубин

Фото из интернета. Петр Шубин

Родился 10 июня 1894 года в деревне Ташла Троицкого района Оренбургской губернии.

В 1928 году Советом профсоюзов республики молодой музыкант приглашен в Киргизию. С этого времени начинается отсчет его неустанных забот о развитии кыргызского профессионального искусства. В течение пяти лет Шубин преподает музыкально-теоретические предметы, готовя к практической деятельности национальные кадры музыкантов. В 1935 году он возглавил музыкально-драматический театр. Вместе с Абдыласом Малдыбаевым Петр Шубин создал музыку к драме «Карачач».

Петр Шубин является создателем и руководителем первого самодеятельного хорового коллектива и первого оркестра народных инструментов в республике. Наряду с обработками и переложениями народных песен и мелодий композитор создавал оригинальные песни на тексты кыргызских поэтов.

Правительство присвоило музыкальной школе столицы имя Петра Шубина.

Умер писатель Чингиз Айтматов

В 2008 году в клинике Нюрнберга (Германия) скончался кыргызский писатель Чингиз Айтматов. Похоронен он 14 июня в историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит» в пригороде Бишкека.

Фото 24.kg. Могила Чингиза Айтматова

Чингиз Айтматов еще при жизни стал классиком мировой литературы. Писал на русском и кыргызском, его произведения переведены больше чем на 150 языков.

Если вы еще не были в Доме-музее Чингиза Айтматова, обязательно туда сходите сегодня.

У кого намечается той

Алмазбек Мирзалиев

Родился 10 июня 1987 года в Оше. Член сборной Кыргызстана по футболу, нападающий.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

республиканский шахматный фестиваль «Бишкекское лето»;

«Бишкекское лето»; чемпионат Азии по армрестлингу.

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