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Общество

В городе Ош демонтируют многоэтажный дом, построенный незаконно

В Оше по решению суда демонтируют незаконно построенный многоэтажный дом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По словам заведующего отделом градостроительства и муниципальной собственности мэрии Оша Алтыбека Пирматова, хозяевам объекта неоднократно выдавали предписания и предупреждения со стороны регионального управления Госэкотехинспекции о том, что объект является незаконным.

«Управление Госэкотехинспекции обратилось в горсуд, который принял решение, что застройщик обязан прекратить строительство и демонтировать незаконное строение, а также выплатить штраф в размере 200 тысяч сомов. Далее областной суд оставил это решение без изменения», — сообщил он.

В мэрии добавили, что жители соседних домов неоднократно жаловались на продолжение незаконного строительства, в итоге судоисполнители начали работу по демонтажу незаконно строящегося объекта.

Алтыбек Пирматов добавил, что в целом в Оше продолжаются судебные разбирательства по более 20 незаконным строительным объектам.
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