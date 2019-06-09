В Бишкеке 9 июня облачно, после обеда дождь. День увеличился до 15 часов 15 минут. Воздух прогреется до +25 градусов.

Отключение газа, света, воды

до 14 июня газа не будет в районе, ограниченном улицами Л.Толстого, Кирова, БЧК и рекой Ала-Арчой.

до 14 июня в связи с проводимыми ОсОО «Газпром Кыргызстан» ремонтно-восстановительными работами горячей воды не будет по адресам: детский сад № 110; улицы П.Лумумбы, 48-110; Кустанайская, 38, 40; Астраханская, 33; Нарвская; Профсоюзная; Сельповская; проспект Жибек Жолу, 625, переулок Красноводский, 1а.

Памятные даты

День работника легкой промышленности Кыргызской Республики

Ежегодно второе воскресенье июня отмечается День работника легкой промышленности КР. Установлен постановлением правительства от 17 апреля 1995 года.

Легкая промышленность — одна из самых активно развивающихся отраслей Кыргызстана, ведущая составляющая кыргызской экономики. С момента своего основания ориентирована на экспорт.

Учрежден Евразийский фонд стабилизации и развития

ЕФСР — региональный финансовый механизм объемом $8,513 миллиарда, который учрежден в 2009 году Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном.

Фонд создан в целях преодоления негативных кризисных последствий, обеспечения долгосрочной устойчивости и содействия интеграции экономик государств-участников. Евразийский банк развития как управляющий средствами фонда координирует свою деятельность с другими международными финансовыми институтами и участвует в работе донорских клубов.

Международный день друзей

Хотя история умалчивает, кем и когда этот неофициальный праздник учрежден, это не лишает его популярности. Возможно, этот праздник для кого-то станет отличным поводом к тому, чтобы вновь, спустя какое-то время, позвонить или написать старым добрым друзьям, а потом собраться шумной дружной компанией и поделиться хорошими новостями и приятными воспоминаниями.

Международный день архивов

Учрежден Международным советом архивов в ноябре 2007 года на Генеральной ассамблее в Квебеке (Канада).

Дата для праздника выбрана не случайно — именно в этот день в 1948 году решением ЮНЕСКО и под ее эгидой основан МСА.

Международный совет архивов — профессиональная организация мирового архивного сообщества, способствующая сохранению, развитию и использованию мирового архивного наследия. Она является нейтральной неправительственной организацией, финансируемой ее членами из многих архивов по всему миру.

На сегодня в МСА около 1,5 тысячи членов из более чем 190 стран.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Василий Кайкин

В 1910 году в селе Тюп родился Герой Советского Союза Василий Кайкин. Старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны.

Отличился во время форсирования Одера. 30 января 1945 года Василий Кайкин прикрывал отход своих товарищей в районе железнодорожной станции Альткессель. Израсходовав боеприпасы, он подорвал себя и окруживших его немецких солдат гранатой. Похоронен в польском городе Жагани.

В честь героя установлен памятник и названы улица, школа, парк культуры и отдыха в селе Тюп.

У кого намечается той

Саламат Эргешов