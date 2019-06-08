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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 8 июня облачно, вечером дождь с грозами. День увеличился до 15 часов 14 минут. Воздух прогреется до +29 градусов.

Отключение газа, света, воды

  • до 14 июня газа не будет в районе, ограниченном улицами Л.Толстого, Кирова, БЧК и рекой Ала-Арчой.

  • до 14 июня в связи с проводимыми ОсОО «Газпром Кыргызстан» ремонтно-восстановительными работами горячей воды не будет по адресам: детский сад № 110; улицы П.Лумумбы, 48-110; Кустанайская, 38, 40; Астраханская, 33; Нарвская; Профсоюзная; Сельповская; проспект Жибек Жолу, 625, переулок Красноводский, 1а.

Памятные даты

Запатентован пылесос

В 1869 году американский изобретатель Айвз Макгаффни запатентовал пылесос, названный им Whirlwind («держать в руках и направлять»).

В его верхней части располагалась ручка, соединенная ременным приводом с вентилятором. Ручка приводилась в движение рукой. Пылесос был легким и компактным, но неудобным в эксплуатации из-за необходимости одновременно крутить ручку и толкать устройство по полу.

из интернета
Фото из интернета. Пылесос Saturnas («Сатурн»), 1967 год
В течение многих лет пылесосы оставались предметом роскоши, но после Второй мировой войны они стали распространенным предметом обихода у среднего класса. Сегодня пылесос вовсе не считается предметом роскоши и есть практически в каждой семье. Этот необходимый предмет домашнего обихода постоянно совершенствуется.

Люди, которые меняли мир

Родилась Герой Социалистического труда Телегей Сагымбаева

Родилась 8 июня 1902 года в селе Ак-Жар Нарынской области. Герой Социалистического труда (1957).

В 26 лет стала хозяйкой отары тонкорунных овец. Из года в год в своих отарах, насчитывающих 700–800 голов, она настригала с каждого животного по 5-6 килограммов первоклассной шерсти. Стала старшим чабаном племсовхоза «Кочкорка» Нарынской области.

Телегей Сагымбаева родила и воспитала 12 детей, за что удостоена высокого звания «Мать-героиня».

Неоднократно избиралась депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.

Умерла в 1981 году.

Куда сходить

Культура

  • в Национальной библиотеке Кыргызстана проходит выставка «Белая роза»;

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Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева представит несколько экспозиций;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет криминальную трагикомедии «Восемь» и сказку «Красавица и чудовище»;
  • в парке Победы имени Д.Асанова пройдет Музыкальный Эркиндик;
  • мастер-классы для детей и взрослых.

Куда еще сходить на этих выходных, смотрите в «Афише».

Спорт

  • республиканский шахматный фестиваль «Бишкекское лето»;
  • соревнования Toyboss Night Run по бегу.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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