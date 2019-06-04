Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Ирина Цопова опровергает, что ее избили

Сотрудники Национального центра по предупреждению и борьбе с пытками навестили в СИЗО-1 лаборанта Ирину Цопову, арестованную в рамках уголовного дела о незаконном освобождении Азиза Батукаева. Об этом 24.kg рассказал глава организации Нурдин Сулайманов.

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По его словам, прошла информация, что ее избили. «Мой заместитель имеет медицинское образование, она осмотрела Цопову. Однако никаких телесных повреждений на теле у нее не обнаружила. Сама лаборант опровергает сведения о жестоком обращении. Она находится под медицинским наблюдением в связи с травмой ноги. Чувствует себя нормально», — сказал Нурдин Сулайманов.

В ГСИН отметили, что Ирине Цоповой оказывают необходимую медицинскую помощь. На угрозы и на условия содержания она не жаловалась.

Напомним, уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019-го. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. Накануне была задержана экс-генпрокурор Аида Салянова. Она водворена в ИВС. Сегодня Первомайский районный суд должен избрать в отношении нее санкцию.