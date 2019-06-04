Временное ограничение на проведение митингов ввели в Бишкеке

В Бишкеке ввели временное ограничение на проведение митингов — с 1 по 20 июня. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, таково постановление Первомайского районного суда. Акции протеста в это время нельзя проводить на центральных улицах и площадях столицы.

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В ведомстве заявили, что милиция переходит на усиленный режим несения службы. Это связано с проведением заседания Совета глав государств ШОС, которое пройдет 13-14 июня. Разработаны планы обеспечения правопорядка и безопасности, утверждены расчеты сил и средств.

Органы внутренних дел возьмут под охрану маршрут движения колонн, места проведения мероприятия и проживания делегаций.

В самом городе и на автодороге Бишкек — аэропорт «Манас» введут временные краткосрочные ограничения движения автотранспорта. ГУОБДД МВД просит горожан и гостей столицы сократить передвижения по обозначенным маршрутам либо заблаговременно проработать альтернативные пути.