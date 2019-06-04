В некоторых районах Бишкека горячую воду дадут только 14 июня. Проводят газ

В некоторых районах столицы не будет горячей воды до 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
По ее данным, коммунальное предприятие «Бишкектеплоэнерго» вынуждено приостановить подачу горячей воды до 14 июня в связи с проводимыми ОсОО «Газпром Кыргызстан» ремонтно-восстановительными работами.
Горячей воды не будет по адресам:
— улица Патриса Лумумбы, № 48-110;
— детский сад № 110;
— улица Кустанайская, № 38, 40;
— улица Астраханская, № 33;
— переулок Красноводский, № 1а;
— улица Нарвская;
— улица Профсоюзная;
— улица Сельповская;
— проспект Жибек Жолу, № 625.
В муниципалитете добавили, что Бишкектеплоэнерго обеспечивает горячей водой 605 жилых домов, 12 объектов здравоохранения, 40 общеобразовательных школ, 14 детских садов, 8 вузов, 25 бюджетных учреждений и 212 прочих потребителей. Предприятие обслуживает западную часть города: микрорайон «Джал», Газгородок, Военный городок и жилгородок Совмин.
В мэрии просят со всеми вопросами, связанными с горячей водой, которую обеспечивает КП «Бишкектеплоэнерго», обращаться в абонентский отдел предприятия по телефону