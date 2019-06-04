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Общество

В некоторых районах Бишкека горячую воду дадут только 14 июня. Проводят газ

В некоторых районах столицы не будет горячей воды до 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, коммунальное предприятие «Бишкектеплоэнерго» вынуждено приостановить подачу горячей воды до 14 июня в связи с проводимыми ОсОО «Газпром Кыргызстан» ремонтно-восстановительными работами.

Горячей воды не будет по адресам:

— улица Патриса Лумумбы, № 48-110;

— детский сад № 110;

— улица Кустанайская, № 38, 40;

— улица Астраханская, № 33;

— переулок Красноводский, № 1а;

— улица Нарвская;

— улица Профсоюзная;

— улица Сельповская;

— проспект Жибек Жолу, № 625.

В муниципалитете добавили, что Бишкектеплоэнерго обеспечивает горячей водой 605 жилых домов, 12 объектов здравоохранения, 40 общеобразовательных школ, 14 детских садов, 8 вузов, 25 бюджетных учреждений и 212 прочих потребителей. Предприятие обслуживает западную часть города: микрорайон «Джал», Газгородок, Военный городок и жилгородок Совмин.

В мэрии просят со всеми вопросами, связанными с горячей водой, которую обеспечивает КП «Бишкектеплоэнерго», обращаться в абонентский отдел предприятия по телефону 212847.

КП «Бишкектеплоэнерго» приносит извинения за причиненные неудобства.
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