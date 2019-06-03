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Общество

О кыргызстанцах в иракских тюрьмах. Их точного числа нет до сих пор

Вице-премьер-министр Жениш Разаков поинтересовался, как продвигается работа межведомственной группы, в состав которой вошли представители ГКНБ и МВД по решению вопроса наших граждан, заключенных в тюрьмы Ирака. 

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Личности осужденных или тех, кому предстоит предстать перед судом, уточняют. Идентификация не завершилась. Прорабатывается вопрос их возвращения в Кыргызстан. Точных данных, сколько именно соотечественников находится в пенетенциарных учреждениях Ирака, нет. 

Известно только о трех гражданках КР с десятью малолетними детьми, которые находятся в женской тюрьме и ждут приговора багдадского суда. Их обвиняют в терроризме и незаконном пересечении границы. Их вывезли на Ближний Восток мужья, примкнувшие к террористической группировке «Исламское государство». После их смерти жены с детьми оказались брошенными на произвол судьбы. 
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