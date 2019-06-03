В Бишкеке мужчину подозревают в мошенничестве с машинами

В Бишкеке сотрудники милиции задержали подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Ранее в УВД Ленинского района обратились жители города К.Н. и М.А. Они попросили принять меры в отношении малознакомого парня, который, войдя в доверие, завладел автомобилями и скрылся.

«Малознакомый парень по имени Аман вошел в доверие к потерпевшему К.Н. и взял в аренду машину Hyundai Avante, после продал ее третьим лицам за $5 тысяч и скрылся. Этот же мужчина вошел в доверие к М.А., взял у нее Lexus-470 и продал. Работники милиции задержали подозреваемого 26-летнего Б.Э.», — отметили в МВД.

УВД Ленинского района просит граждан, пострадавших от действий подозреваемого, связанных с продажами автомашин, обратиться в органы внутренних дел по телефонам: 0312444457, 0703330003, 0700557733.