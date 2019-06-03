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Общество

4 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1Бишкек

  • 9.00-19.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Чымындык, Учкун);
  • 9.30-17.00 — отрезок улиц Малдыбаева, Байтика Баатыра, 97, 99, 101, Усенбаева, 24, Боконбаева, 76, 78;
  • 9.00-17.00 — улицы Шопокова, 33, Исанова, 20;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Боконбаева, Туголбая Аты;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Садырбаева, Гагарина, Купянской, Хоперской, Репина;
  • 10.00-19.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Каракол, Достоевского, Жетиген).

2Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Садовое (улицы Учхоз, 50 га, 8 Марта, Зеленая, Пушкина), Луговое (улицы Светлая, Аламединская, Мирная, Садовая, Новостройка), Ленинское (улица Алма-Атинская), Маевка (улицы 8 Марта, Ала-Арчинская, Арычная), Кок-Джар (улицы Садовая, Уметалиева), Кой-Таш, Кызыл-Берлик, Горная Маевка, Прохладное, Аламедин, ГЭС-3 (улицы Гагарина, Некрасова, Пролетарская, Гэсовская), Восток (улицы Энгельса, К.Маркса, Ленина, Тельмана).

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Сокулук (улицы Степная, Южная, Кирова, Речная, Луговая, Вишневая, Солнечная, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина).

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Александровка (улица 1 Мая), Беш-Орюк (кошара), Бала-Айылчи (улица Ак-Суу), Кыз-Моло (улица Грибанова).

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы 40 лет Киргизии, 33-38, Луговая, Степная, Ключевая, Чапаева, О.Кошевого, Труда (нижняя), Кооперативная, Киргизская, Грибоедова, Тулебердиева), село Полтавка (улица Коминтерна).

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кант (улицы Абдыраимова, Маликова), село Новопокровка (улицы Мичурина, Атая).
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