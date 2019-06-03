3 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек

9.00-19.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Чымындык, Учкун);

9.30-17.00 — отрезок улиц Малдыбаева, Байтика Баатыра, 97, 99, 101, Усенбаева, 24, Боконбаева, 76, 78;

9.00-17.00 — улицы Шопокова, 33, Исанова, 20;

9.30-18.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Боконбаева, Туголбая Аты;

9.00-18.00 — отрезки улиц Садырбаева, Гагарина, Купянской, Хоперской, Репина;

10.00-19.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Каракол, Достоевского, Жетиген);

2Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 – села Садовое (улицы Учхоз, 50 га, 8 Марта, Зеленая, Пушкина), Луговое (улицы Светлая, Аламединская, Мирная, Садовая, Новостройка), Ленинское (улица Алма-Атинская), Маевка (улицы 8 Марта, Ала-Арчинская, Арычная), Кок-Жар (улицы Садовая, Уметалиева), Кой-Таш, Кызыл-Берлик, Горная Маевка, Прохладное, Аламудун, ГЭС-3 (улицы Гагарина, Некрасова, Пролетарская, Гэсовская), Восток (улицы Энгельса, К.Маркса, Ленина, Тельмана);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 – село Сокулук (улицы Степная, Южная, Кирова, Речная, Луговая, Вишневая, Солнечная, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина);

Московский РЭС

9.00-17.00 – села Александровка (улица 1 Мая), Беш-Орюк (кошара), Бала-Айылчи (улица Ак-Суу), Кыз-Моло (улица Грибанова);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 – город Кара-Балта (улицы 40 лет Киргизии, 33-38, Луговая, Степная, Ключевая, Чапаева, О.Кошевого, Труда (нижняя), Кооперативная, Киргизская, Грибоедова, Тулебердиева), село Полтавка (улица Коминтерна);

Кантский РЭС