В Бишкеке 6 июня вечером возможен дождь. День увеличился до 15 часов 12 минут. Воздух прогреется до +29 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.30-19.00 — село Орто-Сай, район пересечения улиц Ахунбаева/Шукурова;

9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Коо, Кок-Добо, Он-Арча, Тыналиева, Абдрахманова, Садырбаева);

9.00-18.00 — квадрат, ограниченный улицами Бокомбаева, Раззакова, Чокморова, Орозбекова, жилмассивы «Колмо» (улицы Жаштык, Мыскал, Достук), «Балбан-Таймаш», отрезки улиц Хоперской, Репина, Гагарина;

9.00-17.00 — улица Исанова, 24, проспект Айтматова, 57.

до 14 июня газа не будет в районе, ограниченном улицами Л.Толстого, Кирова, БЧК и рекой Ала-Арчой.

до 14 июня в связи с проводимыми ОсОО «Газпром Кыргызстан» ремонтно-восстановительными работами горячей воды не будет по адресам: детский сад № 110; улицы П.Лумумбы, 48-110; Кустанайская, 38, 40; Астраханская, 33; Нарвская; Профсоюзная; Сельповская; проспект Жибек Жолу, 625, переулок Красноводский, 1а.

Памятные даты

День русского языка

День русского языка, как и дни других официальных языков Организации Объединенных Наций, появился в международном календаре в 2010 году, когда департамент ООН по связям с общественностью предложил учредить праздники, посвященные шести официальным языкам организации, в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия.



Для празднования Дня русского языка была установлена дата 6 июня. Это день рождения Александра Пушкина.

Русский язык — один из крупнейших языков мира, является самым распространенным из славянских языков, самым распространенным европейским языком в географическом смысле и по общему числу говорящих занимает место в первой десятке мировых языков. По последним данным, в мире более 150 миллионов русскоязычных, еще более 100 миллионов владеют русским как вторым языком.

День рождения «Тетриса»

Одна из популярнейших игр в истории создана российским программистом Алексеем Пажитновым. Первая компьютерная версия этой игры появилась 6 июня 1984 года. А 18 июля 1985-го — первое электронное устройство для игры в «Тетрис».

«Тетрису» присудили несколько наград Американской ассоциации разработчиков программного обеспечения: как лучшему потребительскому софту, лучшей оригинальной разработке и лучшей развлекательной программе.

Поиграем?

За 20 лет существования все виды «Тетриса» разошлись по миру фантастическим тиражом, который оценивают в четверть миллиарда экземпляров. Подобной популярности не удавалось достичь ни одной электронной игре.

У кого намечается той

Камчыбек Жолдошбаев

Родился 6 июня 1956 года в селе Кызыл-Туу Нарынской области. В 2015 году по списку партии «Онугуу-Прогресс» избран депутатом Жогорку Кенеша VI созыва.

Алмаз Кененбаев

Родился 6 июня 1976 года. Первый заместитель руководителя аппарата президента КР.

Куда сходить

Культура

в Национальной библиотеке Кыргызстана проходит выставка «Белая роза»;

Читайте по теме Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова предлагает посетить в ыставку мобильной фотографии;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева представит несколько экспозиций;

в офисе Фонда «Сорос — Кыргызстан» состоится показ фильма Караша Жанышова «Прощай» ;

состоится показ фильма Караша Жанышова ; «Асанбай-центр» приглашает на стендап-концерт «Закрытый микрофон».

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