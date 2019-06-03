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Общество

Сотрудника штаба СДПК вызвали в Военную прокуратуру

Сотрудника штаба СДПК вызвали в Военную прокуратуру. Об этом 24.kg сообщила заместитель председателя партии Кундуз Жолдубаева. 

По ее словам, Военная прокуратура зарегистрировала информацию о прослушке экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в ЕРПП по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни», «Нарушение тайны переписки» и «Злоупотребление служебным положением» УК КР.

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Социал-демократы готовы предоставить все интересующие следствие материалы, в частности, фото- и видеозаписи и скрины переписки в приложении WhatsApp. На беседу приглашен IT-специалист, которого, по данным Кундуз Жолдубаевой, спецслужбы пытались завербовать, чтобы он за $500 пронес в кабинет бывшего главы государства удлинитель с установленным в нем передающим устройством. 

Напомним, что ранее СДПК обратилась в Генеральную прокуратуру по факту незаконной прослушки в кабинетах экс-президента Алмазбека Атамбаева и члена партии Фарида Ниязова. 
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