В Бишкеке пройдет акция по сбору крови в поддержку онкобольных детей

В Бишкеке завтра, 4 июня, пройдет акция по сбору крови в поддержку онкобольных детей. Об этом сообщили в ОБФ Help the children — SKD.

По его данным, это ежегодная акция, цель которой привлечь общественность к формированию достаточных запасов донорской крови.

«Любой желающий, не имеющий противопоказаний, может сдать кровь и спасти жизнь ребенку. Кроме того, человек сможет бесплатно обследоваться на скрытые инфекции и узнать свою группу крови. Как показала практика, у нас многие ее не знают», — отметила президент фонда Елена Конева.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 50 лет весом не менее 50 килограммов, не имеющий заболеваний. Перед сдачей крови нельзя пить молоко и спиртные напитки, есть сметану и жирную пищу.

Забор крови будет проводить мобильная лаборатория Республиканского центра крови.

«Это совершенно безболезненная и безопасная для доноров процедура, но жизненно важная для тяжелобольных детей», — подчеркнули в фонде.

Мероприятие пройдет с 9.00 до 14.30 в отеле Hyatt. При себе необходимо иметь паспорт. По всем вопросам можно обратиться в офис фонда по телефону 0312905178 (улица Абдрахманова, 191).