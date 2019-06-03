Эмир Кустурица планирует снять фильм о Чингисхане по книге Чингиза Айтматова

Кинорежиссер Эмир Кустурица заявил, что планирует снять фильм о хане Монгольской империи Чингисхане по книге Чингиза Айтматова. Об этом сообщает РИА Новости.

О своем намерении Эмир Кустурица заявил в рамках международного кинофестиваля «Герой и время» в Железноводске (Россия). «У меня сейчас идея сделать фильм о Чингисхане, огромный фильм о том, как один человек, которого не любили здесь и на Западе, о том, какой он человек», — приводит слова режиссера агентство.

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По словам Эмира Кустурицы, фильм будет снят по книге великого писателя Чингиза Айтматова. «У меня очень хорошая книга Чингиза Айтматова, очень хорошего писателя, я думаю, что этот фильм будет готов к следующему фестивалю», — отметил он.

По данным режиссера, одна из сцен может быть снята на Кавказе. «У меня есть сцена, когда Чингисхан приходит к реке и ему надо ждать, пока она замерзнет, чтобы по ней перейти. Сейчас думаю, где снимать эту сцену — на Кавказе или в Сибири», — сказал он.

Эмир Кустурица — прославленный сербский кинорежиссер и актер кино, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля. Наибольшую известность обрел за свои фильмы «Время цыган», «Невидимые дети», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо» и «Андерграунд». Участник рок-группы The No Smoking Orchestra. Эмира Кустурицу часто называют «балканским Феллини».