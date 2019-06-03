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Общество

В Бишкеке некоторым абонентам горячую воду подключат сегодня

В Бишкеке начали подачу горячей воды сегодня. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, сегодня горячую воду подключат абонентам «Бишкектеплоэнерго», предприятие уже начало подачу воды.

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Хорошая новость. Подключение горячей воды в Бишкеке начнется 4 июня
ОАО «Бишкектеплосеть» начнет подключать абонентов завтра, 4 июня. Подключение будет производиться в течение трех дней. В первую очередь подключат детские сады, больницы и остальные социально значимые объекты.

В мэрии объяснили, что горячую воду в дома бишкекчан подают две организации: ОАО «Бишкектеплосеть» — дочерняя компания Национального энергохолдинга и КП «Бишкектеплоэнерго» — структурное подразделение мэрии, обеспечивающее теплом те части города, куда не доходят магистральные трубопроводы ОАО «Бишкектеплосеть».

В муниципалитете просят абонентов перекрыть в своих квартирах водонагревательные баки.

С вопросами по подключению горячей воды можно обращаться по следующим телефонам:

— 212847 — абонентский отдел КП «Бишкектеплоэнерго»;

— 0312611169 — центр поддержки потребителей Бишкектеплосети;

— 365719, 300767 — дежурные инженеры центрального района Бишкектеплосети;

— 510622, 217406 — дежурный инженер южного района Бишкектеплосети;

— 568558 — диспетчерская служба Бишкектеплосети.

Звонки принимаются в кол-центре муниципалитета по телефонам 1850 и 1840 круглосуточно.
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