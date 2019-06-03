В Бишкеке некоторым абонентам горячую воду подключат сегодня

В Бишкеке начали подачу горячей воды сегодня. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
По ее данным, сегодня горячую воду подключат абонентам «Бишкектеплоэнерго», предприятие уже начало подачу воды.
В мэрии объяснили, что горячую воду в дома бишкекчан подают две организации: ОАО «Бишкектеплосеть» — дочерняя компания Национального энергохолдинга и КП «Бишкектеплоэнерго» — структурное подразделение мэрии, обеспечивающее теплом те части города, куда не доходят магистральные трубопроводы ОАО «Бишкектеплосеть».
В муниципалитете просят абонентов перекрыть в своих квартирах водонагревательные баки.
С вопросами по подключению горячей воды можно обращаться по следующим телефонам:
— 212847 — абонентский отдел КП «Бишкектеплоэнерго»;
— 0312611169 — центр поддержки потребителей Бишкектеплосети;
— 365719, 300767 — дежурные инженеры центрального района Бишкектеплосети;
— 510622, 217406 — дежурный инженер южного района Бишкектеплосети;
— 568558 — диспетчерская служба Бишкектеплосети.
Звонки принимаются в кол-центре муниципалитета по телефонам 1850 и 1840 круглосуточно.