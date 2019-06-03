17:09
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Схему остановок на улице Токтогула разработали активисты Бишкека

Активисты организаций «Код 803» и «Городские инициативы» в рамках кампании Peshkom разработали схему остановок на улице Токтогула.

Они сообщили, что после приобретения новых автобусов запущен маршрут № 48.

«По нему курсируют 14 автобусов через каждые 5 минут. Маршрут востребован, а автобусы современные, чистые и вместительные. Но есть одно «но». Часть пути автобуса проходит по улице Токтогула, на которой практически нет остановочных площадок», — сообщили они.

Читайте по теме
В Бишкеке появилось два новых автобусных маршрута. Схемы
В итоге автобус останавливается по требованию пассажиров в непредназначенных местах, создавая препятствия для транспорта и опасные ситуации. Протяженность маршрута № 48 по Токтогула от бульвара Эркиндик до Ошского рынка  3 километра, на отрезке всего две остановки. Здесь также ездят 10 маршруток (№ 102, 110, 195, 200, 204, 210, 222, 295, 265, 266).

«Мы изучили отрезок и предлагаем еще шесть возможных мест для возведения остановок. Места определены исходя из того, где автобус производил посадку и высадку пассажиров, и согласно строительным нормам, по которым минимальное расстояние между остановками должно быть 400 метров», — сообщили они.
Ссылка:
просмотров: 72
Версия для печати
Материалы по теме
Новые автобусы для Бишкека. Нурлан Койчубаков о плюсах китайского транспорта
В Бишкеке появилось два новых автобусных маршрута. Схемы
Новые автобусы не адаптированы для людей с ограниченными возможностями
Еще девять обещанных автобусов в Бишкек не прибудут. Конкурс отменили
Новый транспорт для Бишкека. Сооронбай Жээнбеков проехался в китайском автобусе
Первые 60 новых автобусов прибыли в Бишкек
На улице Абдрахманова просят восстановить ограждение возле остановки
Новые автобусы поступят в Бишкек до середины апреля
Минтранс: Казахстан незаконно запретил автобусный маршрут Бишкек — Ташкент
Автобус Бишкек — Ташкент. Как чиновники похоронили договоренность президентов
Популярные новости
Сапар Исаков рассказал о&nbsp;группе компаний &laquo;АКА&raquo; и&nbsp;связях Райымбека Матраимова Сапар Исаков рассказал о группе компаний «АКА» и связях Райымбека Матраимова
Освобождение Азиза Батукаева. МВД задержало бывшего спецпрокурора Освобождение Азиза Батукаева. МВД задержало бывшего спецпрокурора
Не&nbsp;готовы ходить пешком. На&nbsp;каких машинах ездят мэр Бишкека и&nbsp;его заместители Не готовы ходить пешком. На каких машинах ездят мэр Бишкека и его заместители
В&nbsp;Бишкеке открыли зону для прогулок и&nbsp;отдыха &laquo;Дарыя&raquo; В Бишкеке открыли зону для прогулок и отдыха «Дарыя»
Бизнес
Смартфоны Xiaomi в&nbsp;кредит без процентов! Смартфоны Xiaomi в кредит без процентов!
Представители рынков возмущены фейковыми новостями в&nbsp;соцсетях Представители рынков возмущены фейковыми новостями в соцсетях
&laquo;Счастливый перевод&raquo; от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo;: выигрывайте крутые призы в&nbsp;новой акции «Счастливый перевод» от «Бай Тушума»: выигрывайте крутые призы в новой акции
АКЦИЯ! Получи кешбэк до&nbsp;1&nbsp;440 сомов при подключении к&nbsp;тарифу &laquo;ХАЙП&raquo; на&nbsp;полгода АКЦИЯ! Получи кешбэк до 1 440 сомов при подключении к тарифу «ХАЙП» на полгода