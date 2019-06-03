Схему остановок на улице Токтогула разработали активисты Бишкека

Активисты организаций «Код 803» и «Городские инициативы» в рамках кампании Peshkom разработали схему остановок на улице Токтогула.

Они сообщили, что после приобретения новых автобусов запущен маршрут № 48.

«По нему курсируют 14 автобусов через каждые 5 минут. Маршрут востребован, а автобусы современные, чистые и вместительные. Но есть одно «но». Часть пути автобуса проходит по улице Токтогула, на которой практически нет остановочных площадок», — сообщили они.

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В итоге автобус останавливается по требованию пассажиров в непредназначенных местах, создавая препятствия для транспорта и опасные ситуации. Протяженность маршрута № 48 по Токтогула от бульвара Эркиндик до Ошского рынка3 километра, на отрезке всего две остановки. Здесь также ездят 10 маршруток (№ 102, 110, 195, 200, 204, 210, 222, 295, 265, 266).

«Мы изучили отрезок и предлагаем еще шесть возможных мест для возведения остановок. Места определены исходя из того, где автобус производил посадку и высадку пассажиров, и согласно строительным нормам, по которым минимальное расстояние между остановками должно быть 400 метров», — сообщили они.