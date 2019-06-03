Несмотря на рост долгов, сотрудники «Электрических станций» получают премии

Счетная палата провела аудит ОАО «Электрические станции» за 2017 год.

Как сообщает пресс-служба СП, установлено завышение объемов выполненных ремонтно-строительных работ на ТЭЦ Оша, Ат-Башинской ГЭС и предприятии строящихся ГЭС на 627,8 тысячи сомов, из них 447,9 тысячи сомов — завышение объемов строительно-монтажных работ на предприятии строящихся ГЭС. Деньги восстановлены путем уменьшения кредиторской задолженности ОАО «Нарынгидроэнергострой».

В филиалах компании числятся неликвидные товары на 80,2 миллиона сомов.

При росте уровня дебиторской и кредиторской задолженностей сотрудникам «Электрических станций» начислены вознаграждения больше полагаемого объема на 29,1 миллиона сомов, в том числе по ТЭЦ Бишкека — 8,8 миллиона сомов, ТЭЦ Оша — 1,7 миллиона сомов, каскад Токтогульских ГЭС — 8,1 миллиона сомов, предприятие строящихся ГЭС — 5,3 миллиона сомов, Камбаратинская ГЭС-2 — 1,7 миллиона сомов, Ат-Башинская ГЭС — 730,1 тысячи сомов, аппарат ОАО и центральные производственные службы — 2,8 миллиона сомов.