Избиение на религиозной почве. Уголовное дело прекратили

Уголовное дело по факту избиения парня на религиозной почве прекратили. Об этом 24.kg сообщила адвокат Жанара Аскар.

По ее словам, такое решение принял Иссык-Кульский районный суд.

«Родственники потерпевшего написали встречное заявление, что не имеют претензий к обвиняемым. Иссык-Кульский районный суд прекратил дело. Парень до сих пор проходит лечение», — рассказала Жанара Аскар.

В селе Тамчи Иссык-Кульской области односельчане жестоко избили парня за то, что тот громко слушал музыку. У молодого человека сотрясение мозга, сломана челюсть, выбиты зубы и поврежден глаз.

Адвокаты пострадавшего обратились в ГКНБ. Они уверяют, что избиение произошло на религиозной почве. Выяснилось, что парень не исповедует ислам, а является адептом Церкви Иисуса Христа.