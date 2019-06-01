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Общество

Детскому отделению Наццентра онкологии передали оборудование

Детскому отделению Национального центра онкологии передали УЗИ-аппарат и сепаратор крови. Об этом сообщила директор фонда «Помогать легко» Динара Аляева.

По ее словам, фонд устроил праздничное мероприятие для маленьких пациентов отделения и передал оборудование на общую сумму 2,6 миллиона сомов.

«Это оборудование рекомендовано международным консультантом по детской онкологии О.Алейниковой», — сказала Динара Аляева.

Она добавила, что сепаратор крови tec производства компании «Фрезениус Каби» предназначен для проведения цитафереза, сбора плазмы, тромбоконцентрата, стволовых клеток для пересадки костного мозга и терапевтического плазмаобмена.

«По оценке эксперта, кровь от нескольких доноров может быть слишком аллергенной для детей. В идеале именно тромбоконцентраты от одного донора наиболее эффективны и безопасны для онкобольных ребят», — отметила глава фонда.
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