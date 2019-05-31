Депутаты Жогорку Кенеша предлагают самостоятельно изготавливать бланки паспортов и водительских удостоверений. Они инициировали поправки в закон о госзакупках.

Сейчас отсутствует нормативная правовая основа, регулирующая порядок закупок бланков национальных паспортов и водительских прав.

Депутаты считают, что изготовление и персонификация собственными силами позволят в разы снизить стоимость бланков, что станет ощутимым облегчением для кыргызстанцев.

Напомним, в ГРС разгорелся скандал с закупкой бланков биометрических загранпаспортов. Первое место тендерная комиссия присудила компании Garsu Pasaulis.

В феврале представители IDEMIA France SAS заявили, что не согласны с решением тендерной комиссии. Межведомственная комиссия по рассмотрению жалоб и протестов направила запрос в департамент госзакупок с просьбой обратиться в ГКНБ и дать правовую оценку фактам, изложенным в жалобе.

Антикоррупционная служба ГКНБ в рамках уголовного дела по факту нарушения условий тендера по закупке бланков биометрических паспортов проводит следственные мероприятия.

Директор госпредприятия «Инфоком» Талант Абдуллаев находится под домашним арестом. Глава ГРС Алина Шаикова отправлена в отставку.