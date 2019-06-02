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Общество

3 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

  • 9.00-17.00 — улица Айни, 201;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Хоперской, Репина, Гагарина;
  • 9.00-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улица Тон, переулок Ой-Терскен);
  • 10.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Эшпай).

2Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Сарбагышова, Северная), Чон-Таш (улицы Центральная, Байтик, Сарукеева, Бегалиева), Васильевка, Аламудун (улица Полевая), Садовая (улица 8 Марта), Маевка (улицы Садовая, Октябрьская), Ленинское (улицы Набережная, Мостовая, Речная, Новая, район ПМК-3), Горная Маевка (улица Кой-Таш), Кызыл-Берлик, Прохладное, жилмассивы «Кырман» (улицы Ысык-Кол, Кенеш, Ынтымак, Радужная, Ауэзова), «Тендик» (новостройка «ГЭС-3»).

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Токтогула, Полярная, Северная, Пограничная, Кирова, Советская, Ала-Арчинская), Новопавловка (улица Мира), Восточное (улица Тимирязева, Дагестанская), Манас (улица Мира), Сокулук (улицы Токтогула, Калинина, Мичурина, Ленина, Октябрьская, Степная);
  • 10.00-15.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (район ТЭЦ-2).

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — ущелье Ак-Суу, села Ак-Башат (улица Комсомольская), Ак-Соок (водокачка), Александровка (улицы Комсомольская, Почтовая, Татарская, Шиваза, Октябрьская, Куйбышева, Масанчина, Гагарина, Ленина, 1 Мая, Карагачевая).

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, 33-35), села Полтавка (улица Коминтерна), Алексеевка (улица Центральная).

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Новопокровка (улица Разакова), Милянфан (улица Молодежная), Джээк (улицы Боталиева, Жакыпова).

3Ошская область

  • 8.00-17.00 — сельская управа Кара-Кульджа, город Ош (улицы Мамытова, Джиннах, Чехова, Салиева, 19а, Раззакова, 16, жилмассив «Калинина», 149 и 150).
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