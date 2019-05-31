Владельцы гаражей в микрорайоне «Джал» вымогают у стройкомпании $300 тысяч

Владельцы гаражей в микрорайоне «Джал» вымогают у стройкомпании «РДК-групп» $300 тысяч. Об этом 24.kg заявил директор ОсОО Данияр Окенов.

По его словам, земельный участок у гаражного кооператива изъяли еще в 1997 году. Компания «Джалал-Абад», которой раньше принадлежала земля, продала ее частному лицу. Он в свою очередь продал участок «РДК-групп». «Я плачу 64 тысячи сомов в виде Земельного налога. Заказал проект многоквартирного дома. По Генплану район должен быть застроен жилыми домами», — рассказал Данияр Окенов.

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Он сообщил, что владельцы гаражей вымогают у него $300 тысяч. «Мне сказали, что эту сумму они поделят между собой. Некоторые требуют за один гараж $30 тысяч. Я готов выплатить компенсацию за вывоз гаража по $200, но отдельную группу лиц это не устраивает. Верховный суд вынес решение в мою пользу, так как договор аренды заключен со мной на законных основаниях», — пояснил Данияр Окенов.

«Пятьдесят человек уже получили компенсацию и написали расписку, что претензий ко мне не имеют. Недовольны только человек десять, которые хотят получить больше денег», — добавил он.