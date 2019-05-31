15:58
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Владельцы гаражей в микрорайоне «Джал» вымогают у стройкомпании $300 тысяч

Владельцы гаражей в микрорайоне «Джал» вымогают у стройкомпании «РДК-групп» $300 тысяч. Об этом 24.kg заявил директор ОсОО Данияр Окенов.

По его словам, земельный участок у гаражного кооператива изъяли еще в 1997 году. Компания «Джалал-Абад», которой раньше принадлежала земля, продала ее частному лицу. Он в свою очередь продал участок «РДК-групп». «Я плачу 64 тысячи сомов в виде Земельного налога. Заказал проект многоквартирного дома. По Генплану район должен быть застроен жилыми домами», — рассказал Данияр Окенов.

Читайте по теме
Возле мэрии Бишкека митинг. Горожане 18 лет не могут отстоять права на гаражи

Он сообщил, что владельцы гаражей вымогают у него $300 тысяч. «Мне сказали, что эту сумму они поделят между собой. Некоторые требуют за один гараж $30 тысяч. Я готов выплатить компенсацию за вывоз гаража по $200, но отдельную группу лиц это не устраивает. Верховный суд вынес решение в мою пользу, так как договор аренды заключен со мной на законных основаниях», — пояснил Данияр Окенов.

«Пятьдесят человек уже получили компенсацию и написали расписку, что претензий ко мне не имеют. Недовольны только человек десять, которые хотят получить больше денег», — добавил он.
Ссылка:
просмотров: 600
Версия для печати
Материалы по теме
Возле мэрии Бишкека митинг. Горожане 18 лет не могут отстоять права на гаражи
Мигрантам с гражданством России предлагают разрешить покупку земли в Кыргызстане
Сын Алмазбека Атамбаева претендовал на участок в парковой зоне Чолпон-Аты
Мэрия Чолпон-Аты намерена судиться с управлением делами президента
Депутаты требуют от правительства установить четкие границы Бишкека
Земельный кодекс изменят, чтобы банки не стали собственниками участков
В Ошской области в муниципальную собственность вернули участок детского лагеря
Скандал с землей. Сельхозуниверситет может потерять коллекционный питомник
В муниципальную собственность Ошской области вернули 20,5 гектара земли
На Иссык-Куле Госрегистр незаконно выдал пастбищный участок частной фирме
Популярные новости
Незаконное обогащение. Райым Матраимов стал фигурантом уголовного дела Незаконное обогащение. Райым Матраимов стал фигурантом уголовного дела
Помогите. Мэрия Бишкека ищет хулигана, оставившего надписи на&nbsp;площади Ала-Тоо Помогите. Мэрия Бишкека ищет хулигана, оставившего надписи на площади Ала-Тоо
Освобождение Азиза Батукаева. МВД задержало бывшего спецпрокурора Освобождение Азиза Батукаева. МВД задержало бывшего спецпрокурора
Лидер СДПК считает, что за&nbsp;освобождением Азиза Батукаева стоит Алмазбек Атамбаев Лидер СДПК считает, что за освобождением Азиза Батукаева стоит Алмазбек Атамбаев
Бизнес
Открытое обращение коллектива ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; к&nbsp;депутатам и&nbsp;общественности Открытое обращение коллектива ОАО «Кыргызтелеком» к депутатам и общественности
Назначен председатель правления ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Назначен председатель правления ОАО «Кыргызтелеком»
&laquo;СУПЕР-ИНФО&raquo; теперь миллионер! «СУПЕР-ИНФО» теперь миллионер!
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; начал работы по&nbsp;газификации еще в&nbsp;шести жилмассивах Бишкека «Газпром Кыргызстан» начал работы по газификации еще в шести жилмассивах Бишкека