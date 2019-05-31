Цифра дня. 687,2 тысячи саженцев выделили на озеленение городов и поселков

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства выделило 687,2 тысячи саженцев на озеленение населенных пунктов, городов, сел и поселков Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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В ведомстве добавили, что сотрудники ГАООСиЛХ сделали посадки на 1 тысяче 886 гектарах государственного лесного фонда.

Отметим, что леса занимают 5,6 процента территории Кыргызстана. Почти половина из них — рукотворные.