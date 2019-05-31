20:39
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Цифра дня. 687,2 тысячи саженцев выделили на озеленение городов и поселков

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства выделило 687,2 тысячи саженцев на озеленение населенных пунктов, городов, сел и поселков Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Читайте по теме
Десять миллионов саженцев за шесть лет посадили в Кыргызстане. Где они?
По ее данным, выделены саженцы хвойных и лиственных древесных пород: ель Тянь-Шанская, ель голубая, сосна, арча тополь, береза, карагач, ива, урюк, миндаль, шиповник, орех, айлант, ясень, дикая яблоня, дикая вишня и другие.

В ведомстве добавили, что сотрудники ГАООСиЛХ сделали посадки на 1 тысяче 886 гектарах государственного лесного фонда.

Отметим, что леса занимают 5,6 процента территории Кыргызстана. Почти половина из них — рукотворные.
Ссылка:
просмотров: 155
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат считает, что от высаженных в Бишкеке елей мало пользы
Сколько стоит одно дерево в Бишкеке, рассказали экологи
В Кыргызстане сохранить зеленые насаждения хотят с помощью закона
С начала года в Бишкеке посадили более 330 хвойных деревьев
Озеленение Бишкека. На однолетние цветы потратят 4 миллиона сомов
Бишкекского лесопарка не будет. Чиновники объяснили почему
Озеленение Бишкека. Неприжившиеся саженцы заменят за счет поставщика
Для укрепления берега реки Чу высадили восемь тысяч деревьев
Для озеленения Бишкека зарезервировали дополнительные территории
Массовая вырубка деревьев. Взгляд специалистов
Популярные новости
Незаконное обогащение. Райым Матраимов стал фигурантом уголовного дела Незаконное обогащение. Райым Матраимов стал фигурантом уголовного дела
Помогите. Мэрия Бишкека ищет хулигана, оставившего надписи на&nbsp;площади Ала-Тоо Помогите. Мэрия Бишкека ищет хулигана, оставившего надписи на площади Ала-Тоо
Освобождение Азиза Батукаева. МВД задержало бывшего спецпрокурора Освобождение Азиза Батукаева. МВД задержало бывшего спецпрокурора
Лидер СДПК считает, что за&nbsp;освобождением Азиза Батукаева стоит Алмазбек Атамбаев Лидер СДПК считает, что за освобождением Азиза Батукаева стоит Алмазбек Атамбаев
Бизнес
В&nbsp;MegaPay доступна новая опция обналичивания денежных средств В MegaPay доступна новая опция обналичивания денежных средств
ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; поздравило детей с&nbsp;праздником ОАО «Международный аэропорт «Манас» поздравило детей с праздником
Открытое обращение коллектива ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; к&nbsp;депутатам и&nbsp;общественности Открытое обращение коллектива ОАО «Кыргызтелеком» к депутатам и общественности
Назначен председатель правления ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Назначен председатель правления ОАО «Кыргызтелеком»