Цифра дня. 687,2 тысячи саженцев выделили на озеленение городов и поселков

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства выделило 687,2 тысячи саженцев на озеленение населенных пунктов, городов, сел и поселков Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
хвойных и лиственных древесных пород: ель Тянь-Шанская, ель голубая, сосна, арча тополь, береза, карагач, ива, урюк, миндаль, шиповник, орех, айлант, ясень, дикая яблоня, дикая вишня и другие.
В ведомстве добавили, что сотрудники ГАООСиЛХ сделали посадки на 1 тысяче 886 гектарах государственного лесного фонда.
Отметим, что леса занимают 5,6 процента территории Кыргызстана. Почти половина из них — рукотворные.