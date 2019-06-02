Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерты, спектакли

31 мая — 7 июня. Выставка мобильной фотографии

Выставка тех, кто оставил несколько пренебрежительное отношение к мобильной фотографии и занялся ею всерьез.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова.

24 мая — 30 июля. Выставка «Ретроспектива. Эпоха социализма»

Экспозиция позволит посетителям оценить и взглянуть по-новому на произведения художников советского периода, их творческую индивидуальность, которые выделялись своими реалистическим словом и колористическим импрессионистическим письмом, обладали разными жанрами в живописи в сочетании с национальными чертами и характером.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

23 мая — 23 июня. Выставка «Белая роза»

Проект Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» и мюнхенского фонда «Белая роза» посвящен подвигу героя-антифашиста, участника студенческого сопротивления нацизму в Германии, святого Русского православия Александра Шмореля и его товарищей по борьбе.

Национальная библиотека Кыргызстана.

30 апреля — 28 мая. Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»

Мультимедийная выставка посвящена 100-летию со дня смерти Эдгара Дега и включает в себя работы 16 самых значимых представителей эпохи модернизма, среди которых Клод Моне, Эдгар Дега, Поль Гоген, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрек, Казимир Малевич. В общей сложности будет показано больше тысячи работ из более чем 20 музеев мира.

Центр Hangar Media.

4 июня. Лекция «Сакральный мир кыргызов»

Что такое касиет и почему кыргызы придают этому понятию особое значение и, соответственно, отношение особое, узнаете на очередной лекции кыргызоведения.

Этнокомплекс «Супара», 19.00.

4 июня. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать об истории искусства и человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии ребята создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

6 июня. Показ фильма Караша Жанышова «Прощай»

После развода родители маленького Айбека отдают его в приют, где он влюбляется в Айнуру. Он решает признаться ей в любви, сделав своими руками сердечко из камня. Айбека ждут многие сложности, и однажды неожиданная ситуация все переворачивает в его жизни.

Офис Фонда «Сорос — Кыргызстан», 17.00.

6 июня. Стендап-концерт «Закрытый микрофон»

На сцену выйдут Анзор Борзаев, Равшан Шехов, Нурсултан Айдаров, Азимхан Рахатов, Бахтияр Гасымов, Наги Талышханов, Бакыт Шаршембиев.

«Асанбай-центр», 19.00.

6 июня. Кинопремьеры

«Рокетмен» (мюзикл). История превращения застенчивого парня Реджинальда Дуайта, талантливейшего пианиста из маленького городка, в суперзвезду и культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона.

«Призраки Шэрон Тейт» (ужасы). Беременная супруга Романа Полански — ожидающая его возвращения из Европы 26-летняя голливудская актриса Шэрон Тейт — страдает от видений ее скорой смерти.

«Домино» (триллер). Офицер полиции Копенгагена жаждет отомстить за смерть напарника от руки некоего Имрана. Охоту на убийцу он ведет в компании с любовницей погибшего коллеги. Однако оба они становятся жертвами агента ЦРУ, подставившего Имрана.

«Люди Икс: Темный Феникс» (фантастика). Джин Грей обретает невероятные суперспособности, которые меняют ее и превращают в Темного Феникса. Теперь людям Икс придется решить, что важнее для них — жизнь члена команды или всех живущих.

7 июня. Мелодрама «Я всю жизнь шла к тебе»

История знакомства двух немолодых людей. Она кассир цирка, приехавшая отдохнуть в санаторий на Рижском взморье. Он главный врач этого санатория. Все самое хорошее в их жизни уже случилось. Так они думали...