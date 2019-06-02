Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерты, спектакли

31 мая — 7 июня. Выставка мобильной фотографии
Выставка тех, кто оставил несколько пренебрежительное отношение к мобильной фотографии и занялся ею всерьез.
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова.
24 мая — 30 июля. Выставка «Ретроспектива. Эпоха социализма»
Экспозиция позволит посетителям оценить и взглянуть по-новому на произведения художников советского периода, их творческую индивидуальность, которые выделялись своими реалистическим словом и колористическим импрессионистическим письмом, обладали разными жанрами в живописи в сочетании с национальными чертами и характером.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.
23 мая — 23 июня. Выставка «Белая роза»
Проект Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» и мюнхенского фонда «Белая роза» посвящен подвигу героя-антифашиста, участника студенческого сопротивления нацизму в Германии, святого Русского православия Александра Шмореля и его товарищей по борьбе.
Национальная библиотека Кыргызстана.
30 апреля — 28 мая. Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»
Мультимедийная выставка посвящена 100-летию со дня смерти Эдгара Дега и включает в себя работы 16 самых значимых представителей эпохи модернизма, среди которых Клод Моне, Эдгар Дега, Поль Гоген, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрек, Казимир Малевич. В общей сложности будет показано больше тысячи работ из более чем 20 музеев мира.
Центр Hangar Media.
4 июня. Лекция «Сакральный мир кыргызов»
Что такое касиет и почему кыргызы придают этому понятию особое значение и, соответственно, отношение особое, узнаете на очередной лекции кыргызоведения.
Этнокомплекс «Супара», 19.00.
4 июня. Практическая лекция для детей об искусстве
На лекциях дети учатся рассуждать об истории искусства и человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии ребята создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.
Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.
6 июня. Показ фильма Караша Жанышова «Прощай»
После развода родители маленького Айбека отдают его в приют, где он влюбляется в Айнуру. Он решает признаться ей в любви, сделав своими руками сердечко из камня. Айбека ждут многие сложности, и однажды неожиданная ситуация все переворачивает в его жизни.
Офис Фонда «Сорос — Кыргызстан», 17.00.
6 июня. Стендап-концерт «Закрытый микрофон»
На сцену выйдут Анзор Борзаев, Равшан Шехов, Нурсултан Айдаров, Азимхан Рахатов, Бахтияр Гасымов, Наги Талышханов, Бакыт Шаршембиев.
«Асанбай-центр», 19.00.
6 июня. Кинопремьеры
«Рокетмен» (мюзикл). История превращения застенчивого парня Реджинальда Дуайта, талантливейшего пианиста из маленького городка, в суперзвезду и культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона.
«Призраки Шэрон Тейт» (ужасы). Беременная супруга Романа Полански — ожидающая его возвращения из Европы 26-летняя голливудская актриса Шэрон Тейт — страдает от видений ее скорой смерти.
«Домино» (триллер). Офицер полиции Копенгагена жаждет отомстить за смерть напарника от руки некоего Имрана. Охоту на убийцу он ведет в компании с любовницей погибшего коллеги. Однако оба они становятся жертвами агента ЦРУ, подставившего Имрана.
«Люди Икс: Темный Феникс» (фантастика). Джин Грей обретает невероятные суперспособности, которые меняют ее и превращают в Темного Феникса. Теперь людям Икс придется решить, что важнее для них — жизнь члена команды или всех живущих.
7 июня. Мелодрама «Я всю жизнь шла к тебе»
История знакомства двух немолодых людей. Она кассир цирка, приехавшая отдохнуть в санаторий на Рижском взморье. Он главный врач этого санатория. Все самое хорошее в их жизни уже случилось. Так они думали...
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 19.00.
7 июня. Концерт Святослава Ещенко «Вечер позитива» (Россия)
Святослав Ещенко — пародист и артист комедийного жанра, известный своими выступлениями в проектах «Кривое зеркало» и «Аншлаг» с 1990-х годов.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 19.00.
7 июня. Концерт «Антология кыргызского романса»
В программе популярные произведения кыргызской классики в исполнении ведущих солистов кыргызской оперы.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 18.00.