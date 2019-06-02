Неделя-24. Уголовное дело Райымбека Матраимова и скандал с «КТ Мобайл»

Президент Сооронбай Жээнбеков умудрился за неделю побывать в Казахстане, Индии и Саудовской Аравии. В городе Нур-Султане он поучаствовал в саммите Высшего Евразийского экономического совета, встретился с казахскими коллегами Касым-Жомартом Токаевым и Нурсултаном Назарбаевым. В Дели глава государства отметился на инаугурации индийского лидера Нарендры Моди и провел с ним двусторонние переговоры. Длительное турне закончилось посещением Мекки, где прошел 14-й саммит Организации исламского сотрудничества.

Пока президент путешествовал, сгустились тучи над скандально известным экс-заместителем главы таможни Райымбеком Матраимовым, больше известным как Раим-миллион. Он стал фигурантом уголовного дела, в отношении него начали досудебное производство по факту незаконного обогащения.

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И еще один скандал получил продолжение на этой неделе. В рамках расследования по делу ОсОО «Акнет» задержали президента компании Кубана Ажимудинова, главного бухгалтера ОсОО «Строй сеть» и генерального директора. В ходе расследования уголовных дел установлено, что за 2017 год в качестве абонентской платы в ОсОО «Акнет» поступило более 1 миллиарда сомов. Провайдер указал чистую прибыль в 195 миллионов сомов, списав остальное на расходы. По итогам 2018 года на счета ОсОО «Акнет» поступило более 1,2 миллиарда сомов в качестве абонентской платы. Компании доначислили 150 миллионов сомов налогов.

О чем интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Нынешнее правительство дышит на ладан

В кулуарах Жогорку Кенеша обсуждают кандидатов на пост премьер-министра. Команда Мухаммедкалыя Абылгазиева несет потери. Заявления об уходе написали несколько министров. Нет сомнений, что это отнюдь не добровольные отставки. Пока должности покидают руководители второстепенных министерств. По некоторым данным, в ближайшее время такое желание изъявят и некоторые министры более тяжелой весовой категории. Подробнее в авторском материале Кабая Карабекова «Отставка кабмина и конвульсии Алмазбека Атамбаева. Что ждет Кыргызстан осенью».

Силовики на грани зачистки

Чистка правоохранительных органов Кыргызстана начнется с Государственного комитета национальной безопасности. Многие депутаты Жогорку Кенеша считают, что отставкой председателя спецслужб Идриса Кадыркулова дело может не ограничиться. Руководители МВД и Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) также в тревожном ожидании. Как и их куратор в правительстве — вице-премьер Жениш Разаков. Что сейчас происходит в системе? Об этом в материале «Ручные, коррумпированные, клановые. С какими силовиками живет Кыргызстан».

Еще не мобильное, но уже скандальное

Депутатская комиссия по изучению деятельности «КТ Мобайл» продолжает работу. Второе ее заседание принесло не менее интересные откровения, чем первое. На этот раз о деталях работы «дочки» Кыргызтелекома рассказали в Счетной палате. Подробнее в материале «Скандал с «КТ Мобайл». Новые подробности от Счетной палаты».

Бизнес против интересов граждан

Депутаты Жогорку Кенеша вновь пытаются разрешить в Кыргызстане параллельное проектирование и строительство жилых домов. Предложение вынесли на общественное обсуждение. Народные избранники не скрывают, что лобби выступают в интересах строительных фирм. Граждане переживают, что механизм скажется на качестве строительства и увеличит количество скандалов и проблем. Подробнее в материале Марии Орловой «Строительное лобби вновь проталкивает параллельное проектирование в Кыргызстане».

На что чиновники спускают бюджетные деньги

Государственные органы продолжают «радовать» читателей 24.kg нелепыми закупками. Только от такой расточительности совсем не смешно. Подробнее в материале Юлии Костенко «Очень нужная инсталляция «Козел». Что нелепого покупают чиновники».

Как построить многомиллионную проблему

В 2014 году компания «Гранд Хаус» сдала в эксплуатацию свой единственный проект — долгострой «Панфилов парк» в «золотом квадрате» столицы. Только вот недвижимость стала проблемой и для дольщиков, и для кредиторов, и в конечном итоге для ее основного владельца. Подробнее о ситуации в материале Татьяны Кудрявцевой «Дом в «золотом квадрате» Бишкека стал проклятием инвестора».

Девушка из кыргызской глубинки, покорившая мир моды

Фото Каныкей Батыровой

Каныкей Батырова — в списке успешных мигрантов из Кыргызстана в России. С виду хрупкая девушка оказалась упрямой и сильной духом. Несмотря на трудности, она не сломалась перед мегаполисом, а талантом покорила модный мир Москвы, создавая уникальные и нежные образы мусульманской одежды. Девушка из села Жаштык Баткенской области рассказала в интервью 24.kg, как успевает управлять бизнесом в Бишкеке и Москве, не забывая о семье.

Как уберечься от современного рабства

Рынок завален заманчивыми предложениями о трудоустройстве. Безработным обещают хорошие условия и достойную, чуть ли не еженедельную зарплату. На самом же деле часто все оказывается совсем наоборот: и труд непростой, и доход мизерный. Кто-то и вовсе становится жертвой торговли людьми. Как этого избежать? Об этом в материале Анастасии Бенгард «Торговля людьми. 60 тысяч кыргызстанцев рискуют попасть в рабство».

Как баатыр из Кыргызстана «воевал» в Европе

Фото Богдана Сбитнева. Капитан клуба «Гвардия» Богдан Сбитнев

В Бишкеке на разных фестивалях все чаще можно увидеть воинов в доспехах. Некоторые думают, что это актеры. А это спортсмены, занимающиеся историческим средневековым боем (ИСБ). Флагманом по его развитию в Кыргызстане является клуб «Гвардия». Его капитан Богдан Сбитнев недавно дебютировал на «Битве наций» — главном мировом турнире по ИСБ. О своем выступлении и особенностях необычного вида спорта 33-летний богатырь рассказал в интервью 24.kg.

Ценные бумаги. Как на них заработать?

Самый известный и популярный способ вложения денег в Кыргызстане — депозиты. На самом деле в республике есть и другой инструмент увеличения доходов. Он прост и чем-то похож на депозиты, но приносит более высокие доходы. Речь об облигациях. Как на них заработать — в материале «Как правильно вложить деньги. Облигации выгоднее депозитов».

Образование уходит в онлайн

Фото Максима Спиридонова

В начале июня в Бишкеке пройдет масштабное событие — LalaConf. Один из спикеров конференции — основатель крупнейшей площадки онлайн-образования «Нетология-групп» Максим Спиридонов. В эксклюзивном интервью 24.kg он рассказал, за каким образованием будущее и почему онлайн-образование полного цикла сегодня уже не новость.

Как получить образование и не пополнить армию безработных

Бороться с непонятными факультетами и институтами призвал недавно Министерство образования депутат парламента Дастан Бекешев. По его словам, все хотят быть управленцами. Иметь банковское образование, а в стране всего 25 банков. Или отучиться по специальности «международные отношения», тогда как у нас всего 23 посольства. Так куда же поступать нынешним абитуриентам, чтобы не пополнить ряды дипломированных безработных? Подробнее в материале «Абитуриент-2019. Какую профессию выбрать, чтобы найти работу».

Красота Кыргызстана в фотографиях читателей

Фото Мамасалы Ташматова. Чичканское ущелье

На улице выходные, и если вы не выбрались из дома за город, то можете взглянуть на то, что творится за пределами Бишкека. Как всегда, в этом помогут наши добровольные авторы — «Мгновения жизни. Чичканское ущелье и безмятежный Иссык-Куль».

Как в Бишкеке провести досуг велосипедистам

Весна и лето — лучшее время для катания на велосипеде. Мероприятия для велосипедистов в Бишкеке идут одно за другим. Как на них попасть и получить максимум впечатлений, 24.kg рассказал организатор велотусовок с десятилетним опытом Ярослав Юзефович.

О тех, кому правила не писаны

Фото читателя 24.kg. Водитель припарковался на улице Киевской так, что образовалась пробка из троллейбусов

Жители Бишкека и других городов республики по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Но зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».