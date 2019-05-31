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Общество

Возле мэрии Бишкека митинг. Горожане 18 лет не могут отстоять права на гаражи

Возле мэрии Бишкека митингуют владельцы гаражей, расположенных в микрорайоне «Джал».

Участники акции рассказали, что землю несколько раз перепродавали начиная с 1998 года. Владельцам гаражей не дали в свое время оформить договор аренды. «Теперь появился новый хозяин, загородил въезд в гаражный кооператив, а у нас там имущество, машины, которые мы не можем забрать», — пояснили они.

Митингующие требуют от городских властей выплатить компенсацию, если этот участок все же заберут.

Советник градоначальника Гуля Алмамбетова сказала, что руководитель аппарата Балбак Тулобаев проводит переговоры с митингующими. «В 2001-м вышло постановление столичного муниципалитета о том, что этот участок передан под строительство. Разбирательства длятся 18 лет. Некая компания «Джалал-Абад» перепродала участок второй фирме. Сейчас владельцем земли является «РДК групп». Компания должна была уведомить владельцев гаражей о начале каких-то работ, но не сделала этого», — добавила она.
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