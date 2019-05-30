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Общество

Выдворенный с Камчатки уроженец Узбекистана вернулся с кыргызским паспортом

Пограничники выявили в Петропавловске-Камчатском нелегала с паспортом гражданина Кыргызстана. Ранее он был выдворен с полуострова как гражданин Узбекистана. Об этом сообщает РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой на погрануправление ФСБ России по восточному арктическому району.

По данным СМИ, гражданин Узбекистана, который ранее решением Камчатского краевого суда был выдворен с территории Российской Федерации, снова появился в Камчатском крае. В ходе проверочных мероприятий установлено, что он въехал по документам гражданина Кыргызстана с измененными установочными данными.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа» УК РФ. Материалы переданы в управление МВД России по Камчатскому краю.
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