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Общество

Рост преступности среди подростков связали с миграцией

Преступность среди несовершеннолетних в последнее время растет, и основная причина тому — миграция. Об этом 24.kg сообщил главный специалист Ошского городского управления образования Абдыкалык Акжолов.

По его словам, над профилактикой правонарушений с начала учебного года работают представители восьми госорганов, в том числе министерств образования, соцразвития, внутренних дел, прокуратуры.

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«Каждую среду проводим профилактические встречи с родителями учащихся, которые часто пропускают уроки и совершают правонарушения. Ош как вторая столица, сюда стекаются жители других районов, на учет не встают, живут на квартирах, постоянно переезжают, в результате дети часто пропускают уроки», — сказал Абдыкалык Акжолов.

«Также проводим рейды, подворовые обходы, выявляем детей мигрантов, воспитывающихся у родственников. Многие несовершеннолетние живут с 70-80-летними бабушками, дедушками, которые физически не справляются с воспитанием подростков. Родители, выезжающие на заработки за рубеж, к сожалению, не назначают официально опекунов для своих детей, сделать им это лень», — добавил главный специалист.

Напомним, что в Оше ученик медресе зарезал 15-летнего восьмиклассника. Погибший, по словам Абдыкалыка Акжолова, хорошо учился и был освобожден от переводных экзаменов, шел на встречу с одноклассниками. Однако недалеко от школы у него произошла перепалка с двумя другими парнями.
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