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Общество

На расходники для номеров ГП «Инфоком» потратит 64,4 миллиона сомов

На расходные материалы для изготовления государственных номерных знаков для автомобилей ГП «Инфоком» потратит 64,4 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

На покупку 400 тысяч платин выделили 61,8 миллиона сомов, на термотрансферную пленку для горячего теснения — 2,6 миллиона сомов.

Напомним, с 1 июня 2016 года ГП «Инфоком» приступило к выпуску государственных регистрационных номерных знаков нового образца. Госномера изготавливаются в соответствии с Национальным стандартом КР гармонизированным с международным стандартом ИСО 7591:1982.

В бюджет поступает 50 процентов чистой прибыли.
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