На расходники для номеров ГП «Инфоком» потратит 64,4 миллиона сомов

На расходные материалы для изготовления государственных номерных знаков для автомобилей ГП «Инфоком» потратит 64,4 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

На покупку 400 тысяч платин выделили 61,8 миллиона сомов, на термотрансферную пленку для горячего теснения — 2,6 миллиона сомов.

Напомним, с 1 июня 2016 года ГП «Инфоком» приступило к выпуску государственных регистрационных номерных знаков нового образца. Госномера изготавливаются в соответствии с Национальным стандартом КР гармонизированным с международным стандартом ИСО 7591:1982.

В бюджет поступает 50 процентов чистой прибыли.