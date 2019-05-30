Кыргызстанский ансамбль «Мурас» исполнил гимн Лиги чемпионов УЕФА

Кыргызстанский ансамбль «Мурас» исполнил на национальных музыкальных инструментах гимн Лиги чемпионов УЕФА. Видео опубликовано на YouTube-канале Aisaana Omorova.

Отметим, финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 1 июня на стадионе «Метрополитано» в Мадриде между английскими футбольными клубами «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль». Он станет заключительным матчем 64-го сезона главного клубного футбольного турнира Европы и 27-го сезона турнира Лиги чемпионов УЕФА.

Это будет седьмой финал Лиги чемпионов, в котором представлены две команды из одной ассоциации, второй английский финал (после 2008 года) и первый после финала 2013-го, где не сыграет хотя бы один испанский клуб.