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Общество

31 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

  • 9.00-12.00 — отрезки улиц Московской, Раззакова;
  • 9.00-17.00 — улицы Ибраимова, 59, Сухомлинова, 19, микрорайон «Аламедин-1», 34, 35, 37, 38, 40-42, отрезки улиц Коллективной, Элебесова, переулок Ровенский;
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Кызгалдак, Кара-Булак, Ала-Тоо), «Ала-Арча» (улица Садырбаева), «Колмо» (улицы Мыскал, Жаштык, Достук), отрезки улиц Исанова, Ташкентской, Хоперской, Гагарина, Космической;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Усенбаева, Боконбаева, Абдрахманова, жилмассив «Балбан-Таймаш»;
  • 10.00-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач», «Алтын-Ордо»;
  • 10.00-13.00 — отрезки улиц Горького, Юнусалиева, Карасаева;
  • 10.00-16.00 — отрезки улиц Суеркулова, Малдыбаева.

2Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Маевка (улицы Октябрьская, Молодой Гвардии, Садовая), Привойное, Полевое, Виноградное, Октябрьское (улицы Шопокова, Киевская, Молодежная, Крупской, Молодой Гвардии, Веселая, Фрунзе, Шоссейная), Садовое (улицы Кара-Суйская, Новая, Марта, Мыканская, Учхоз, Новостройка, район ГЭС-3), Кок-Джар (улицы Шабдана Баатыра, Карагул Акмат, жилмассивы «Учкун», «Кырман», «50 га»);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Джаны-Жер (улица Солодовникова), Сокулук (улицы Линейная, Келечек, Южная, Солнечная, Вишневая, Луговая, Кирова, Жаштык, Речная, Фрунзе, Степная, Луговая), Арал (улицы Картамбаева, Береке, Дальний Арал);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беш-Курюк (кошара), Беловодск (улицы Пионерская, Крупская), ущелье Ак-Суу (лагерь «Тюльпан»);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кара-Балта (улица Коммунистическая, 13), село Полтавка (улица Коминтерна);

Токмакский РЭС

  • 9.00-15.00 — город Токмак (улицы Новолуговая, Тургенева, Токмокская, 3-й микрорайон, 3.

3Иссык-Кульская область

  • 9.00-17.00 — села Джон-Булак, Балтабай;
  • 9.00-16.00 — села Орукту, Чон Орукту, Кичи Орукту, Джаркымбаево.

4Ошская область

  • 8.00-17.00 — сельские управы Жазы, Кароол, села Тоолос, Он-Эки-Бел, Медресе, Меркит, Караван, Откормбаза, Герейт-Шорон, Орнок, Живпром, город Ош (микрорайон «Курманджан Датка», жилмассив «Калинина», улицы Мамырова, Нагорная, Абдыкадырова, Мамытова, Узгенская, Хлопковая, Саматова, Тургенева, Прибрежная, Проектируемая.

5Баткенская область

  • 8.00-17.00 — села Жаны-Жер, Бужум, города Баткен (кварталы «Чет-Булак», «Тулку-Таш», «Тура-Таш», «Тоо-Таш», «Тамаша», «Чек», «Аэропорт», «МСО», «СМУ»), Сулюкта (улицы Садыкова, Дехканова, Дзержинского, Марипова, Токтогула, Рустамова, Джураева, Аширалиева, будут временно обесточены ОсОО «Кызыл-Булак», ОсОО «Ак-Булак» и все предприятия добычи угля на участке «12-е поле»).
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