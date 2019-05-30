31 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-12.00 — отрезки улиц Московской, Раззакова;

9.00-17.00 — улицы Ибраимова, 59, Сухомлинова, 19, микрорайон «Аламедин-1», 34, 35, 37, 38, 40-42, отрезки улиц Коллективной, Элебесова, переулок Ровенский;

9.00-18.00 — жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Кызгалдак, Кара-Булак, Ала-Тоо), «Ала-Арча» (улица Садырбаева), «Колмо» (улицы Мыскал, Жаштык, Достук), отрезки улиц Исанова, Ташкентской, Хоперской, Гагарина, Космической;

9.30-18.00 — отрезки улиц Усенбаева, Боконбаева, Абдрахманова, жилмассив «Балбан-Таймаш»;

10.00-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач», «Алтын-Ордо»;

10.00-13.00 — отрезки улиц Горького, Юнусалиева, Карасаева;

10.00-16.00 — отрезки улиц Суеркулова, Малдыбаева.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Маевка (улицы Октябрьская, Молодой Гвардии, Садовая), Привойное, Полевое, Виноградное, Октябрьское (улицы Шопокова, Киевская, Молодежная, Крупской, Молодой Гвардии, Веселая, Фрунзе, Шоссейная), Садовое (улицы Кара-Суйская, Новая, Марта, Мыканская, Учхоз, Новостройка, район ГЭС-3), Кок-Джар (улицы Шабдана Баатыра, Карагул Акмат, жилмассивы «Учкун», «Кырман», «50 га»);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Джаны-Жер (улица Солодовникова), Сокулук (улицы Линейная, Келечек, Южная, Солнечная, Вишневая, Луговая, Кирова, Жаштык, Речная, Фрунзе, Степная, Луговая), Арал (улицы Картамбаева, Береке, Дальний Арал);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беш-Курюк (кошара), Беловодск (улицы Пионерская, Крупская), ущелье Ак-Суу (лагерь «Тюльпан»);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улица Коммунистическая, 13), село Полтавка (улица Коминтерна);

Токмакский РЭС

9.00-15.00 — город Токмак (улицы Новолуговая, Тургенева, Токмокская, 3-й микрорайон, 3.

3Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — села Джон-Булак, Балтабай;

9.00-16.00 — села Орукту, Чон Орукту, Кичи Орукту, Джаркымбаево.

4Ошская область

8.00-17.00 — сельские управы Жазы, Кароол, села Тоолос, Он-Эки-Бел, Медресе, Меркит, Караван, Откормбаза, Герейт-Шорон, Орнок, Живпром, город Ош (микрорайон «Курманджан Датка», жилмассив «Калинина», улицы Мамырова, Нагорная, Абдыкадырова, Мамытова, Узгенская, Хлопковая, Саматова, Тургенева, Прибрежная, Проектируемая.

5Баткенская область