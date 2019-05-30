Депутат парламента требует запретить перепродажу муниципальной земли

Депутат парламента Махабат Мавлянова требует запретить перепродажу третьим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Она предложила поправки в Земельный кодекс.

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По словам нардепа, торговля земельными участками на вторичном рынке превратилась в спекуляцию, причем на законных основаниях.

«Перекупщики берут арендованные земельные участки в Бишкеке, пригороде столицы и областных центрах районов, привлекательные для строительства бизнес-проектов. К примеру, по данным мэрии Бишкека, за последние два года количество совершенных гражданско-правовых сделок в отношении муниципальных земельных участков, предоставленных в пользование, составляет: в 2018 году за 10 месяцев 132 сделок и 169 сделок в 2017-м. То есть землепользователи, продавая третьим лицам на вторичном рынке по рыночной цене арендованные государственные и муниципальные земели, недобросовестно обогащаются за счет государства», — указала Махабат Мавлянова.

Это не государство земли распродает, а частники и по рыночной цене. На сегодня она составляет $20 тысяч за участок и выше. Махабат Мавлянова

Парламентарий предлагает запретить законом такие сделки, а за продажу арендованной земли под проектирование, строительство или незавершенное строительство, которая находится на балансе мэрии, наказывать в уголовном порядке.